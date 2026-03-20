AKTIE IM FOKUS
SAP auf weiterem Tief seit 2024
- SAP Aktien sind tiefstes Niveau seit Anfang 202420
- Verlust von gut einem Viertel schwachster Dax Wert
- Softwaresektor in Europa leidet durch Kuenstlichen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SAP sind am Freitag im wackeligen Marktumfeld auf das tiefste Niveau seit Anfang 2024 abgesackt. Mit 152,70 Euro kosteten sie 4,5 Prozent weniger als tags zuvor. Seit dem Iran-Krieg verloren sie in drei Wochen mit 10 Prozent etwa so viel wie der Dax .
Sie brachten allerdings vor dem Iran-Krieg schon eine Hypothek mit, und sind so mit einem Verlust von gut einem Viertel schwächster Dax-Wert im laufenden Jahr. Der europäische Softwaresektor leidet im bisherigen Jahresverlauf enorm unter Verdrängungssorgen durch Künstliche Intelligenz.
Analysten hatten zuletzt immer wieder versucht, die Anleger zu beruhigen, zu einer Trendwende kam es bisher aber nicht. Der schwache Gesamtmarkt mit Inflations- und Konjunktursorgen bietet aber auch kein günstiges Umfeld dafür./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,66 % und einem Kurs von 153,9 auf Tradegate (20. März 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -8,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,17 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 189,51 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 230,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +33,38 %/+69,16 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Denke das für SAP auch in Zukunft bei 170€ Schluss ist.
Kurse jenseits 200 oder gar 300-400€ wir schon gepriesen werden niemals kommen 😎
SAP-Chef Klein hat diese Spekulationen wiederholt zurückgewiesen.
Bild: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqrQ6YwErJYykjxVTL3yqHARNe5K7387ZXbtR9HbZZbC3mRCve&s