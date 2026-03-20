SAP auf weiterem Tief seit 2024

Analysten hatten zuletzt immer wieder versucht, die Anleger zu beruhigen, zu einer Trendwende kam es bisher aber nicht. Der schwache Gesamtmarkt mit Inflations- und Konjunktursorgen bietet aber auch kein günstiges Umfeld dafür./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,66 % und einem Kurs von 153,9 auf Tradegate (20. März 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -8,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,17 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 189,51 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 230,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +33,38 %/+69,16 % bedeutet.