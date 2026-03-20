EUR/USD stabil bei 1,15716 USD

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 5.000USD in EUR/USD angelegt hat, zahlte damals 1,087085USD. Heute, bei 1,15716USD, wäre daraus ein Vermögen von 5.322,28USD geworden – ein Plus von +6,45 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD

EUR/USD-Sentiment laut dem wallstreetONLINE-Forum bleibt kurzfristig bärisch mit Abwärtsdruck und Zwischenerholungen. Über 14 Tage fiel der Kurs in Richtung 1,14, Erholung zu 1,15–1,16 ist möglich. Unterstützungen ca. 1,1391–1,1410; Widerstände 1,1495, 1,1575, 1,1667. Ohne Stabilisierung über 1,15 drohen weitere Verluste bis 1,13/1,12; bei Festigung über 1,15 wäre eine Gegenbewegung denkbar.

Informationen zum US-Dollar

Seit 1785 offizielles Zahlungsmittel der USA, prägt der US-Dollar bis heute die Weltwirtschaft. Der Kurs EUR-USD bestimmt Importpreise, Exportchancen und Rohstoffmärkte wie Öl und Gas. Mit der Einführung des Euro entstand ein starker Gegenspieler. Das Währungspaar EUR-USD gilt deshalb als Barometer für wirtschaftliche Stärke und globale Kapitalflüsse.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.