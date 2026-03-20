UBS stuft RATIONAL AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rational von 785 auf 805 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In den vergangenen acht Quartalen sei der Profiküchen-Ausrüster mit einer durchschnittlichen operativen Gewinnmarge von 6,9 Prozent stärker gewachsen als die Konkurrenz, schrieb Olivier Calvet am Donnerstagabend. Diese Outperformance sollte sich 2026 fortsetzen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 23:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,50 % und einem Kurs von 635EUR auf Tradegate (20. März 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.