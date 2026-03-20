Pilotengewerkschaft will mit Lufthansa reden

Zugleich betont die Gewerkschaft, dass substanzielle Gespräche nur möglich seien, wenn ihre Forderung zur betrieblichen Altersversorgung berücksichtigt werde. "Nach der gegenwärtigen Informationslage können wir noch keine wesentliche Veränderung erkennen", sagte VC-Präsident Andreas Pinheiro. "Nach den erfolgreichen Arbeitskämpfen hält die Vereinigung Cockpit an ihrer Position fest, dass nur auf Grundlage verhandlungsfähiger Angebote Lösungsräume entstehen."

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hoffnung für Lufthansa -Passagiere kurz vor den Osterferien: In den festgefahrenen Tarifkonflikt zwischen der Fluggesellschaft und ihren Piloten kommt etwas Bewegung. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) nimmt ein Gesprächsangebot des Konzerns zur betrieblichen Altersversorgung bei Lufthansa und der Frachtgesellschaft Lufthansa Cargo an. Man wolle sich das Angebot erläutern zu lassen, teilte VC in Frankfurt mit. Ein Treffen sei für kommende Woche angesetzt.

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Die Lufthansa hatte kürzlich einen Vorschlag zur Lösung des Tarifkonflikts um die umstrittenen Betriebsrenten gemacht. Dieser sieht einen Verzicht auf die bisher übliche Übergangsversorgung für vorzeitig ausscheidende Beschäftigte vor. Die dafür aufgewendeten Mittel könnten kostenneutral in die betriebliche Altersversorgung sämtlicher Pilotinnen und Piloten einfließen und die Betriebsrenten für alle um bis zu 50 Prozent erhöhen. Kollegen, die absehbar vor der Übergangsversorgung stehen, müssten aber noch darauf vertrauen können.

Die VC hat im Streit um die Betriebsrenten bisher zwei Streikwellen veranstaltet. Erst jüngst fielen wegen eines Ausstands Hunderte Flüge aus, die Reisepläne Tausender Passagiere wurden durchkreuzt./als/DP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 7,478 auf Tradegate (20. März 2026, 13:13 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -5,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,58 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,95 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1800 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -19,40 %/+20,90 % bedeutet.



