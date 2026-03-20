JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die überraschend guten Quartalszahlen und der angehobene Ausblick des US-Konkurrenten Fedex ließen positive Rückschlüsse für das wichtige Expressgeschäft von DHL zu, das für gut die Hälfte des operativen Konzernergebnisses (Ebit) stehe, schrieb Alexia Dogani in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 44,77EUR auf Tradegate (20. März 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Alexia Dogani

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 55,00 € , was eine Steigerung von +22,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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