JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die überraschend guten Quartalszahlen und der angehobene Ausblick des US-Konkurrenten Fedex ließen positive Rückschlüsse für das wichtige Expressgeschäft von DHL zu, das für gut die Hälfte des operativen Konzernergebnisses (Ebit) stehe, schrieb Alexia Dogani in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 44,77EUR auf Tradegate (20. März 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Alexia Dogani
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 55
Kursziel alt: 55
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alexia Dogani
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 55
Kursziel alt: 55
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte