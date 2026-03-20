JPMORGAN stuft ENEL auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Enel nach endgültigen Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9,70 Euro belassen. Als leicht negativ werte er die etwas schwächer als erwartete Geschäftsentwicklung des Versorgers in Italien sowie überraschend hohe Abschreibungen, schrieb Javier Garrido am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 9,413EUR auf Tradegate (20. März 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Javier Garrido
Analysiertes Unternehmen: ENEL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 9,70
Kursziel alt: 9,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Javier Garrido
Analysiertes Unternehmen: ENEL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 9,70
Kursziel alt: 9,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte