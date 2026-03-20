JPMORGAN stuft ENEL auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Enel nach endgültigen Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9,70 Euro belassen. Als leicht negativ werte er die etwas schwächer als erwartete Geschäftsentwicklung des Versorgers in Italien sowie überraschend hohe Abschreibungen, schrieb Javier Garrido am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:34 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 9,413EUR auf Tradegate (20. März 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Javier Garrido

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9,70

Kursziel alt: 9,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 9,70 € , was eine Steigerung von +3,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer