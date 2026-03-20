Milliarden-Deal enthüllt: Novartis setzt alles auf neuen Krebs-Ansatz

Novartis zahlt zunächst 2 Milliarden US-Dollar. Weitere 1 Milliarde US-Dollar fließen, wenn bestimmte Entwicklungsziele erreicht werden. Im Zentrum steht die Übernahme der Tochtergesellschaft Pikavation Therapeutics. Diese entwickelt den Wirkstoffkandidaten SNV4818.

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis investiert massiv in seine Onkologie-Pipeline, wie das Wall Street Journal berichtet. Das Unternehmen sichert sich ein experimentelles Brustkrebsmedikament vom Biotech-Unternehmen Synnovation Therapeutics. Der Deal hat ein Volumen von bis zu 3 Milliarden US-Dollar.

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Angriff auf Patentverluste

Der Konzern reagiert damit auf eine kritische Phase. Mehrere wichtige Medikamente verlieren in den kommenden Jahren ihren Patentschutz. Konzernchef Vas Narasimhan sprach zuletzt von der "größten Patentwelle in der Unternehmensgeschichte".

Betroffen sind unter anderem etablierte Blockbuster wie Entresto, Promacta und Tasigna. Novartis setzt deshalb verstärkt auf Übernahmen. Erst vor wenigen Wochen schloss das Unternehmen die 12 Milliarden US-Dollar schwere Akquisition von Avidity Biosciences ab.

Neuer Therapieansatz mit weniger Nebenwirkungen

Der neue Wirkstoff verfolgt einen gezielteren Ansatz. Er greift ein mutiertes Enzym namens PI3Kalpha in Krebszellen an. Gesunde Zellen sollen dabei geschont werden. Das unterscheidet ihn von bisherigen Therapien, die beide Zelltypen blockieren.

Novartis testet das Medikament derzeit in frühen und mittleren Studien. Es wird als Tablette verabreicht. Der Konzern sieht Potenzial für Kombinationen mit Hormontherapien.

"Dieser Ansatz hat das Potenzial, bewährte biologische Erkenntnisse durch Präzisionsmedizin in eine verbesserte Verträglichkeit und einen nachhaltigeren Nutzen für die Patienten umzusetzen", sagte Entwicklungschef Shreeram Aradhye.

Wettbewerb im Krebsmarkt verschärft sich

Der Markt für Brustkrebstherapien bleibt hart umkämpft. Roche hat kürzlich einen Zulassungsantrag für seinen Wirkstoff Giredestrant eingereicht. Auch AstraZeneca arbeitet mit Camizestrant an einer neuen Therapie.

Novartis verfügt bereits mit Kisqali über ein erfolgreiches Medikament. Es erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 4,78 Milliarden US-Dollar.

Abschluss im ersten Halbjahr geplant

Die Transaktion soll im ersten Halbjahr abgeschlossen werden. Voraussetzung sind regulatorische Genehmigungen. Synnovation will parallel seine Forschung in Onkologie und Immunologie fortsetzen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion