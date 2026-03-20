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    Frankreich stoppt erneut Öltanker aus Russland im Mittelmeer

    Für Sie zusammengefasst
    • Franzoesische Marine stoppt Tanker vor Toulon nahe
    • Schiff unter falscher Flagge umgeleitet nach Anker
    • Macron warnt gegen Schattenflotte Krieg finanziert
    Frankreich stoppt erneut Öltanker aus Russland im Mittelmeer
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TOULON (dpa-AFX) - Frankreichs Marine hat einen aus Russland kommenden Ölfrachter im Mittelmeer angehalten und überprüft. Das Schiff aus Murmansk sei verdächtigt worden unter falscher Flagge zu fahren, teilte die Meerespräfektur für das Mittelmeer in Toulon mit. Die Zweifel an der mosambikanischen Flagge seien bestätigt worden. Das Schiff sei umgeleitet und für weitere Untersuchungen zu einem Ankerplatz gebracht worden.

    Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zufolge handelt es sich bei der "Deyna" um ein Schiff der Schattenflotte. Der Iran-Krieg werde Frankreich nicht von seiner Unterstützung der Ukraine gegen den fortdauernden russischen Angriffskrieg ablenken. "Diese Schiffe, die die internationalen Sanktionen umgehen und gegen das Meeresrecht verstoßen, sind Kriegsprofiteure. Sie wollen Profite einfahren und finanzieren die russischen Kriegsbemühungen."

    Bereits im Januar und im Oktober hatte Frankreich jeweils ein Schiff aufgebracht, das verdächtigt wurde, zur russischen Schattenflotte zu gehören./rbo/DP/jha





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