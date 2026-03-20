UBS stuft LANXESS AG auf 'Sell'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Sell" belassen. Der Umsatz habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Christian Bell am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sei etwas besser als erwartet ausgefallen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 12,08EUR auf Tradegate (20. März 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Christian Bell
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 14
Kursziel alt: 14
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christian Bell
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 14
Kursziel alt: 14
Währung: EUR
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