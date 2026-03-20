UBS stuft LANXESS AG auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Sell" belassen. Der Umsatz habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Christian Bell am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sei etwas besser als erwartet ausgefallen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 12,08EUR auf Tradegate (20. März 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Christian Bell

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 14

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 14,00 € , was eine Steigerung von +16,18% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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