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    Seltene Kaufempfehlung

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    Wird dieser E-Auto-Riese der nächste Börsenhit?

    Citigroup sieht beim abgestürzten E-Auto-Hersteller Lucid dank neuer Modelle und Robotaxi-Plänen eine überraschende Comeback-Chance.

    Für Sie zusammengefasst
    Seltene Kaufempfehlung - Wird dieser E-Auto-Riese der nächste Börsenhit?
    Foto: Unsplash

    Der US-Elektroautohersteller Lucid könnte vor einem bemerkenswerten Comeback stehen. Nachdem die Aktie seit ihrem Allzeithoch im Jahr 2021 mehr als 98 Prozent an Wert verloren hat, sieht die Investmentbank Citigroup nun einen möglichen Wendepunkt erreicht – und positioniert sich überraschend bullish.

    Seltene Kaufempfehlung mit kräftigem Aufwärtspotenzial

    Die Citigroup hat die Beobachtung der Lucid-Aktie mit einem "Buy"-Rating aufgenommen und ein Kursziel von 17 US-Dollar ausgegeben. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von etwa 70 Prozent. Laut Daten von FactSet ist Citi erst das zweite Analysehaus überhaupt, das aktuell eine Kaufempfehlung für den E-Auto-Pionier ausspricht.

    Analyst Michael Ward spricht von einem "positiven Wendepunkt" für das Unternehmen. Die Kombination aus neuen Produktinitiativen, strategischen Partnerschaften und operativer Skalierung könnte Lucid in eine neue Wachstumsphase führen.

    Laut TipRanks liegt die Trefferquote von Michael Ward bei 48 Prozent, bei einer durchschnittlichen Rendite von rund 4 Prozent.

    Robotaxi-Offensive und neue Modelle als Wachstumstreiber

    Erst kürzlich hatte Lucid Pläne für einen Einstieg in den Robotaxi-Markt vorgestellt. In Kooperation mit Uber soll ein autonomer Fahrdienst aufgebaut werden. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen an, gegen Ende des Jahrzehnts einen positiven operativen Cashflow zu erreichen.

    Ward erwartet, dass der Umsatz bereits im Jahr 2026 auf rund 2,4 Milliarden US-Dollar steigen wird. Treiber soll insbesondere die hochgefahrene Produktion des neuen SUV-Modells "Gravity" sein. Darüber hinaus sieht der Analyst erhebliches Potenzial im kommenden "Cosmos"-Modell, das zu einem niedrigeren Preis angeboten werden soll und damit breitere Käuferschichten erschließen könnte.

    Strategische Partnerschaften stärken die Investment-Story

    Ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie ist die enge Zusammenarbeit mit dem saudischen Staatsfonds PIF, der bereits als Großinvestor fungiert. Hinzu kommt die Partnerschaft mit Uber, die dem Unternehmen nicht nur technologischen Rückenwind, sondern auch Zugang zu einer etablierten Plattform verschafft.

    "Die Beschleunigung beim Gravity-Modell, die Einführung von Cosmos sowie die Partnerschaften mit PIF und Uber bieten überzeugende Argumente, um Lucid durch die nächste Wachstumsphase zu führen", so Ward.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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