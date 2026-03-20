UBS stuft 1&1 auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für 1&1 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 27,60 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate des Mobilfunkanbieters seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Polo Tang am Donnerstag. Der Ergebnisausblick auf 2026 habe der Konsensschätzung entsprochen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 23,15EUR auf Tradegate (20. März 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.