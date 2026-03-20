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    Taskforce präsentiert Maßnahmen für "zuverlässigere Bahn"

    Wirtschaft - Taskforce präsentiert Maßnahmen für zuverlässigere Bahn
    Foto: Schaffner bei der Deutschen Bahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Taskforce für eine "zuverlässige Bahn" hat am Freitag einen Bericht mit 22 Maßnahmen vorgestellt, die die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit des Schienenverkehrs verbessern sollen. Das teilte das Bundesverkehrsministerium mit.

    Die Maßnahmen sollen bereits in den Jahren 2026 und 2027 umgesetzt werden und umfassen unter anderem die Einführung von sogenannten "Joker-Gleisen" für mehr Flexibilität in hochbelasteten Bahnhöfen. Demnach soll abhängig von den lokalen Gegebenheiten das gezielte Freihalten einzelner Bahnsteiggleise diese Engpässe entschärfen. Darüber hinaus werden "Flex-Abfahrten" für zuverlässigere Abfahrtszeiten und der Einsatz von Reisendenlenkern am Gleis vorgeschlagen, um den Ein- und Ausstieg zu beschleunigen. Zudem soll eine KI-basierte Dispositionsassistenz eingeführt werden, um Konflikte und Engpässe frühzeitig zu erkennen.

    An der Arbeit der Taskforce waren Vertreter von Bund, Ländern, dem Eisenbahn-Bundesamt, der Bundesnetzagentur, Eisenbahnverkehrsunternehmen, Aufgabenträgern, Verbänden, Gewerkschaften und der DB InfragO beteiligt. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sagte, dass die Maßnahmen einen wichtigen Meilenstein der Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene darstellen. "Jetzt kommt es auf die entschlossene Umsetzung an, damit die Verbesserungen schnellstmöglich für die Fahrgäste spürbar werden."


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Taskforce präsentiert Maßnahmen für "zuverlässigere Bahn" Die Taskforce für eine "zuverlässige Bahn" hat am Freitag einen Bericht mit 22 Maßnahmen vorgestellt, die die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit des Schienenverkehrs verbessern sollen. Das teilte das …
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