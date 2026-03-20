Deutscher Weltmarktführer erhöht die Dividende: So viel Kurspotenzial ist drin!

Das Unternehmen gilt als weltweit führender Anbieter von Abfüll- und Verpackungstechnik und beliefert vor allem die Getränke- und Lebensmittelindustrie mit kompletten Produktionslinien – von der Flasche über die Abfüllanlage bis zur fertigen Verpackung.

Aktionäre von Abfüllspezialist Krones dürfen sich über eine höhere Dividende freuen. Der Maschinenbauer, bekannt für seine Abfüll- und Verpackungsanlagen, hat die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2025 um 20 Cent auf 2,80 Euro pro Aktie erhöht. Dies wurde bei der Bekanntgabe der endgültigen Geschäftszahlen in Neutraubling bekannt gegeben. Im Vorjahr erhielten die Anteilseigner noch 2,60 Euro pro Aktie.

Schon für das vierte Quartal hatte Krones vergangenen Monat solide Zahlen vorgelegt und trotz eines leichten Umsatzrückgangs von 1 Prozent die Erwartungen an die Rentabilität übertroffen. Der EBITDA stieg um 17,5 Prozent auf 171,6 Millionen Euro, was einer Marge von 11 Prozent entspricht – mehr als von Analysten erwartet. Besonders positiv hervorzuheben ist der starke Free Cashflow von 203 Millionen Euro, der die Konsensschätzungen um beeindruckende 52 Prozent übertraf. Die Netto-Cash-Position wurde auf 548,2 Millionen Euro erhöht, was für die kommenden Jahre eine solide Basis schafft.

Die Auftragslage zeigte ein Wachstum von 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was Krones eine gute visuelle Orientierung für das dritte Quartal 2026 verschafft. Trotz eines leichten Rückgangs der Aufträge im Vergleich zum Vorquartal (Book-to-Bill von 0,94x) liegt das Unternehmen für 2026 im Einklang mit den Konsenserwartungen.

Die Prognose für 2026 ist optimistisch: Krones erwartet ein Umsatzwachstum von 3 bis 5% (bereinigt um Währungseffekte). Das EBITDA soll auf 624 bis 660 Millionen Euro steigen, wobei das Unternehmen trotz der aktuellen Dollar-Schwäche mit einem positiven Ergebnis rechnet. Jefferies-Analyst Constantin Hesse stuft die Aktie weiterhin mit Buy und einem Kursziel von 165 Euro ein – was einem Aufwärtspotential von 40 Prozent entspricht.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 116,6EUR auf Tradegate (20. März 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.





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