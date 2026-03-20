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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Lufthansa von Verkaufsempfehlung kaum bwegt

    Für Sie zusammengefasst
    • Verkaufsempfehlung hat Lufthansa kaum bewegt sehr
    • Analyst Patrick Creuset senkte Kursziel auf 660EUR
    • Brent Oelpreis fiel von 119 auf 107 Dolar Hoffnung
    AKTIE IM FOKUS 2 - Lufthansa von Verkaufsempfehlung kaum bwegt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kurs)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Verkaufsempfehlung hat die zuletzt schwachen Aktien der Lufthansa am Freitag kaum noch bewegt. Nur zum Handelsstart lagen sie leicht im Minus, nachdem sie im Zuge des Iran-Kriegs in knapp drei Wochen zuletzt ohnehin fast ein Fünftel verloren hatten. Am frühen Nachmittag lagen sie nun leicht im Plus bei 7,44 Euro. Weiterhin hohe Ölpreise bremsten.

    Analyst Patrick Creuset von Goldman Sachs war am Morgen mit einer Verkaufsempfehlung auf den Plan getreten und hatte mit seinem Kursziel von 6,60 Euro weiteres Ungemach signalisiert. Er passte sein Bewertungsmodell an die immensen Auswirkungen des Iran-Kriegs an: Höhere Treibstoffkosten, höhere Ticketpreise gerade auf Langstrecken und höhere Luftfrachtumsätze.

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    Was dabei unter dem Strich herauskomme, sei zunächst vollkommen unklar und in weiten Teilen abhängig von der Dauer des Konflikts und der Ölmarkt-Verwerfungen. Creuset versuchte die Lage aber so gut es geht in Prognosen zu packen. Gleiches tat er für die Airline-Holding IAG . Und dabei kam am Ende für die British-Airways-Mutter deutlich mehr Optimismus für die Barmittelentwicklung heraus als bei der Lufthansa.

    Nachdem ein Barrel der Nordsee-Ölsorte Brent tags zuvor wieder mehr als 119 Dollar gekostet hatte, sind es am Freitagnachmittag noch 107 Dollar. Aussagen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu haben etwas Hoffnung gemacht auf ein nun doch rascheres Kriegsende als befürchtet./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 7,464 auf Tradegate (20. März 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -6,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,75 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -17,54 %/+23,69 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen von Streiks und hohen Personalkosten für die Bewertung der Lufthansa, gestiegene Kosten durch Umwege und Kerosinpreise (Iran-Konflikt) sowie entgangene Streckennetze. Diskutiert werden ein Insiderkauf (32.324 St. bei ~7,75 €), staatliche Steuererleichterungen als Stütze und die Kursentwicklung: Rebound von Tief ~5,50 € auf ~7,5–7,75 € bei erhöhter Volatilität.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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