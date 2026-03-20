UBS stuft Santander auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Buy" belassen. Nachdem die Aktie ihre gesamte im Vorfeld des Kapitalmarkttages Ende Februar erzielte Outperformance abgegeben habe, sei sie nun wieder auf ein attraktives Bewertungsniveau zurückgekehrt, schrieb Ignacio Cerezo am Freitag. Voraussetzung für eine Rückkehr des Anlegervertrauens sei aber eine Entspannung der geopolitischen Lage und mehr Klarheit bei der Geschäftsentwicklung der spanischen Bank in Schwellenländern und die USA./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 9,536EUR auf Tradegate (20. März 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Ignacio Cerezo
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12,20
Kursziel alt: 12,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ignacio Cerezo
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12,20
Kursziel alt: 12,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte