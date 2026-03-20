UBS stuft Santander auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Buy" belassen. Nachdem die Aktie ihre gesamte im Vorfeld des Kapitalmarkttages Ende Februar erzielte Outperformance abgegeben habe, sei sie nun wieder auf ein attraktives Bewertungsniveau zurückgekehrt, schrieb Ignacio Cerezo am Freitag. Voraussetzung für eine Rückkehr des Anlegervertrauens sei aber eine Entspannung der geopolitischen Lage und mehr Klarheit bei der Geschäftsentwicklung der spanischen Bank in Schwellenländern und die USA./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 9,536EUR auf Tradegate (20. März 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ignacio Cerezo

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,20

Kursziel alt: 12,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

