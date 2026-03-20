Rational - Unbill getrotzt - Sonderdividende

Immerhin: Rational steigert den Umsatz 2025 um sechs Prozent auf 1.259,6 Millionen Euro. Dabei hatte der Profiküchenausrüster mächtig Gegenwind: Der Dollar wertete ab, was das Umsatzplus allein um zwei Prozentpunkte belastete und dann waren da noch die US-Zölle. Wie es mit der Aktie weitergeht, schließlich gab es noch ein Zuckerl für die Aktionäre. Weiterlesen