Arm Holdings - Aktienkurs springt nach oben +4,28 % - 20.03.2026

Die Arm Holdings Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,28 % auf 116,90€ zulegen. Das sind +4,80 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Arm Holdings Aktie. Nach einem Plus von +0,27 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 116,90€, mit einem Plus von +4,28 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Arm Holdings investiert war, konnte einen Gewinn von +20,49 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arm Holdings Aktie damit um +17,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,39 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Arm Holdings auf +25,64 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,44 % geändert.

Arm Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +17,01 % 1 Monat +8,39 % 3 Monate +20,49 % 1 Jahr +3,78 %

Informationen zur Arm Holdings Aktie

Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 124,25 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.