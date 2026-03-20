Börsen Update
Börsen Update Europa - 20.03. - FTSE Athex 20 stark +3,77 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 22.908,33 PKT und fällt um -0,41 %.
Top-Werte: Heidelberg Materials +3,57 %, Infineon Technologies +3,08 %, Bayer +2,00 %
Flop-Werte: SAP -3,54 %, GEA Group -2,02 %, Scout24 -1,42 %
Der MDAX steht bei 28.406,62 PKT und verliert bisher -0,72 %.
Top-Werte: United Internet +3,00 %, AIXTRON +2,49 %, IONOS Group +2,10 %
Flop-Werte: Bechtle -13,17 %, K+S -7,03 %, Rational -4,14 %
Der TecDAX steht bei 3.480,31 PKT und verliert bisher -0,36 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +8,48 %, SUESS MicroTec +4,09 %, Infineon Technologies +3,08 %
Flop-Werte: Bechtle -13,17 %, Ottobock -6,16 %, SAP -3,54 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:51) bei 5.638,56 PKT und fällt um -0,15 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +3,08 %, Bayer +2,00 %, Siemens Energy +1,78 %
Flop-Werte: SAP -3,54 %, Hermes International -2,85 %, UniCredit -1,96 %
Der ATX steht aktuell (13:59:53) bei 5.307,17 PKT und steigt um +0,08 %.
Top-Werte: Lenzing +4,72 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +4,26 %, voestalpine +2,07 %
Flop-Werte: OMV -2,21 %, Andritz -1,85 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,36 %
Der SMI steht bei 12.559,05 PKT und verliert bisher -0,09 %.
Top-Werte: Holcim +2,72 %, Novartis +2,15 %, Zurich Insurance Group +1,21 %
Flop-Werte: Swisscom -1,16 %, Swiss Re -0,68 %, Logitech International -0,51 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 7.829,30 PKT und fällt um -0,24 %.
Top-Werte: Accor +1,61 %, TotalEnergies +1,44 %, L'Oreal +1,21 %
Flop-Werte: Capgemini -3,90 %, Dassault Systemes -3,41 %, Hermes International -2,85 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.924,49 PKT und steigt um +0,08 %.
Top-Werte: ABB +1,20 %, Assa Abloy Registered (B) +1,16 %, SSAB Registered (A) +1,14 %
Flop-Werte: Getinge (B) -1,75 %, Tele2 (B) -1,31 %, Volvo Registered (B) -1,09 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.230,00 PKT und steigt um +3,77 %.
Top-Werte: Public Power +4,96 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +3,45 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,89 %
Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -1,41 %, Viohalco -1,37 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,22 %
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