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    Aktien New York Ausblick

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    Weiter bergab vor dem Wochenende

    Für Sie zusammengefasst
    • US Borsen drohen am Freitag weitere Kursabschlagen
    • Keine Deeskalation im Irankrieg und hohe Oelpreise
    • Anleger bleiben vorsichtig trotz Fedex Kursplus 78
    Aktien New York Ausblick - Weiter bergab vor dem Wochenende
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Den US-Börsen drohen am Freitag weitere Kursabschläge. Angesichts einer fehlenden Deeskalation im Iran-Krieg und anhaltend hoher Ölpreise bleiben die Anleger vorsichtig.

    Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,3 Prozent tiefer auf 45.876 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 erwartet IG 0,5 Prozent im Minus bei 24.237 Punkten. Trotz der zwischenzeitlichen Erholung am Montag und Dienstag zeichnen sich nach der jüngsten Schwäche für die Woche damit Verluste von 1,5 beziehungsweise 0,6 Prozent ab.

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    Der Markt sei zu Beginn des Kriegs vor gut drei Wochen irrtümlich von einem nur kurzen Konflikt ausgegangen, kommentierte David Kruk, Leiter des Handels beim Vermögensverwalter La Financière de l’Echiquier in Paris. "Die Stimmung unter den Anlegern hat sich eindeutig in Richtung einer pessimistischeren Haltung verschoben." Dafür spricht auch das charttechnische Bild bei den großen US-Indizes, die inzwischen allesamt unterhalb ihrer 200-Tage-Durchschnittslinien notieren.

    Dagegen konnten sich die Anteilseigner von Fedex schon vorbörslich über ein Kursplus von 7,8 Prozent auf knapp 384 US-Dollar freuen. Damit würden sich die Aktien weiter ihrem Rekordhoch von 392,86 Dollar von Ende Februar nähern. Der Logistikkonzern präsentierte einen starken Quartalsbericht und hob trotz der kriegsbedingten wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie der US-Zollpolitik sein Gewinnziel für das bis Ende Mai laufende Geschäftsjahr an. Grund für die erhöhte Prognose sind die Fortschritte beim Netzwerk-Umbau sowie beim Sparprogramm. Mehrere Analysten hoben ihre Kursziele an./gl/stk

    Dow Jones

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    ISIN:US2605661048WKN:CG3AA2

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fedex Aktie

    Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 333 auf Tradegate (20. März 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fedex Aktie um +11,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fedex bezifferte sich zuletzt auf 75,97 Mrd..

    Fedex zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 411,00USD. Von den letzten 9 Analysten der Fedex Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 294,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 450,00USD was eine Bandbreite von -9,01 %/+39,28 % bedeutet.




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