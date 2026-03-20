Bitcoin kratzt an 71.362 USD – XRP überrascht mit 3% Wochenplus - 20.03.26

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +0,59 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 71.362,83USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +0,14 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,37 %, Solana SOL/USD änderte sich um +0,27 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -0,78 %, ETH/USD um +0,67 %, SOL/USD um +1,60 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +3,06 %.