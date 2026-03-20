'Jokergleise' und mehr Zeitpuffer für mehr Pünktlichkeit bei der Bahn

BERLIN (dpa-AFX) - Mit "Jokergleisen" und mehr Zeitpuffern sollen die Züge der Deutschen Bahn pünktlicher werden. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder stellte in Berlin mehrere Ideen vor, die eine "Taskforce" erarbeitet hat, um Reisende schneller an ihr Ziel zu bringen.

Einer Mitteilung zufolge sprach Schnieder bei der Arbeitsgruppe von einem "weiteren wichtigen Meilenstein der Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene". Der CDU-Politiker sagte: "Gemeinsam haben Sie insgesamt 22 konkrete Maßnahmen entwickelt, die mit pragmatischen Lösungen wie Joker-Gleisen, Flex-Abfahrten und verstärkter Digitalisierung schnell für einen pünktlicheren und stabileren Bahnbetrieb sorgen sollen."