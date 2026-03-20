DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LANXESS AG auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei ganz ok gewesen, schrieb Tristan Lamotte in dem am Freitag vorliegenden Kommentar. Möglicherweise gebe es aber leichte Korrekturen am Konsens./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 12,08EUR auf Tradegate (20. März 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tristan Lamotte
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 17
Kursziel alt: 17
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tristan Lamotte
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 17
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