DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LANXESS AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei ganz ok gewesen, schrieb Tristan Lamotte in dem am Freitag vorliegenden Kommentar. Möglicherweise gebe es aber leichte Korrekturen am Konsens./rob/ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 12,08EUR auf Tradegate (20. März 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tristan Lamotte

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 17,00 € , was eine Steigerung von +42,86% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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