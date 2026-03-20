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    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DocMorris auf 'Hold'

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DocMorris auf 'Hold'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 7 Franken auf "Hold" belassen. Der Umsatzausblick auf 2026 habe enttäuscht, schrieb Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht. Auch die mittelfristigen Ambitionen hätten die Schweizer zurückgeschraubt./rob/ag/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 4,581EUR auf Lang & Schwarz (20. März 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Jan Koch
    Analysiertes Unternehmen: DocMorris
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 7
    Kursziel alt: 7
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A



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