DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NEMETSCHEK AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick auf 2026 entspreche den Erwartungen, schrieb Nicolas Herms in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,74 % und einem Kurs von 69,25EUR auf Tradegate (20. März 2026, 14:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolas Herms

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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