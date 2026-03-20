DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Vonovia auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothaeusler lobte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht vor allem die Ambitionen bezüglich der Reduzierung der Verbindlichkeiten./rob/ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 21,95EUR auf Tradegate (20. März 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,00 € , was eine Steigerung von +29,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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