DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Vonovia auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothaeusler lobte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht vor allem die Ambitionen bezüglich der Reduzierung der Verbindlichkeiten./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 21,95EUR auf Tradegate (20. März 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
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