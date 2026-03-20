DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft 1&1 auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen verfehlt, der Ausblick liege auf Augenhöhe, schrieb Keval Khiroya in dem am Freitag vorliegenden Kommentar. Erstmals habe das Mobilfunkunternehmen mittelfristige Ergebnisziele genannt, was auf besonders viel Zuversicht hindeuten könne./rob/ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 23,25EUR auf Tradegate (20. März 2026, 13:52 Uhr) gehandelt.