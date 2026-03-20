Sankamap plant zweites Bohrgerät – Startschuss auf Kuma in Sicht

Erst Anfang des Monats hatte der Gold- und Kupferexplorer Sankamap Metals (CSE: SCU / WKN A3ESGU) angekündigt, die Exploration und Entwicklung seiner vielversprechenden Projekte auf dem pazifischen Feuerring zu beschleunigen – unter anderem, indem man ein zweites Bohrgerät auf die Liegenschaft bringt. Dazu wollte man bis zu 5 Mio. CAD aufnehmen. Doch das Interesse des Marktes war so stark, dass der Gesellschaft von CEO John Florek nun brutto mehr als 7 Mio. CAD zuflossen!

Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, erlöste Sankamap durch die Ausgabe von 21.168.576 Einheiten zum Preis von je 0,35 CAD 7,409 Mio. CAD. Jede Einheit bestand dabei aus einer Stammaktie des Unternehmens sowie einem halben Warrant. Jeder ganze Warrant wiederum erlaubt den Kauf einer Sankamap-Aktie zu 0,55 CAD über einen Zeitpunkt von 24 Monaten ab Ausgabe.

Auch Sankamap-CEO John Florek betrachtet das große Interesse an der deutlich überzeichneten Platzierung als Vertrauensbeweis – sowohl für das Team, dessen Strategie als auch die Projekte.

Sankamap konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung hochgradiger Kupfer- und Goldvorkommen auf den Salomonen, die entlang eines geologischen Trends liegen, der mehrere große Kupfer-Gold-Lagerstätten beherbergt. Ein Beispiel ist dabei Lihir-Mine des Branchengiganten Newmont, die eine Ressource von 71,9 Mio. Unzen Gold aufweist! Sankamap will nun i Kürze die erste, mit Spannung erwartete Bohrung auf seinem Kuma-Projekt anstoßen.

Kuma und Fauro: Historische Ergebnisse und Bohrpläne sollen parallel vorangetrieben werden

Für Kuma beschreibt Sankamap ein unterexploriertes und weitgehend ungetestetes Porphyr-Kupfer-Gold-System. Historische Gesteinsproben haben dort wiederholt Goldwerte von über 0,5 g/t geliefert. Als besonders auffällig nennt das Unternehmen eine Probe mit 11,7% Kupfer und 13,5 g/t Gold.

Auf Fauro verweist Sankamap vor allem auf den Zielbereich Meriguna. Dort wurden in historischen Gräben Abschnitte von 8,0 Metern mit 27,95 g/t Gold sowie 14,0 Metern mit 8,94 g/t Gold berichtet. Ergänzend nennt das Unternehmen Proben mit historischen Spitzenwerten von bis zu 173 g/t Gold. Darüber hinaus berichtet Sankamap Metals von eigenen, jüngeren Probenahmen im Kiovakase-Zielgebiet, die mehrere hochgradige Kupferwerte bis 4,09% ergaben. Auch frühere, begrenzte flache Bohrungen werden als Hinweis angeführt: demnach 35,0 Meter mit 2,08 g/t Gold.

Sollte es Sankamap gleich mit der ersten Bohrung gelingen, seine Explorationsthese für Kuma zu bestätigen, dürfte das dem Unternehmen unserer Ansicht nach auf ein ganz neues Level verhelfen. Und mit Fauro hat man zudem ein weiteres, heißes Eisen im Feuer.

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