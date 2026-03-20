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    Erste Entschädigungen nach Sparkassen-Einbruch gezahlt

    Für Sie zusammengefasst
    • Knapp drei Monate nach Einbruch in GelsenkirchenDE
    • Anwalt Kuhlmann fuer elf Mandanten forderte 250000
    • Fast alle 3250 Kundenschliessfaecher aufgebrochenx
    Erste Entschädigungen nach Sparkassen-Einbruch gezahlt
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DATTELN/GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Knapp drei Monate nach dem spektakulären Einbruch in eine Sparkassen-Filiale in Gelsenkirchen haben einzelne Kunden von ihren Versicherungen Entschädigungen bekommen. Anwalt Daniel Kuhlmann aus Datteln konnte nach eigenen Angaben für elf Mandanten eine Summe von insgesamt rund 250.000 Euro geltend machen. Der WDR hatte zuvor darüber berichtet.

    Hintergrund: Die betroffenen Sparkassen-Kunden hatten bei ihren Hausratsversicherungen eine sogenannte Außenversicherung mit abgeschlossen. "Diese Mandanten hatten zudem die Inventarlisten genau nach unseren Vorgaben gemacht, waren von Anfang an dabei und konnten alles lückenlos belegen", so Kuhlmann in einem Facebook-Beitrag seiner Kanzlei.

    Parallel laufen Musterklagen

    Der Anwalt hat parallel Musterklagen gegen die Sparkasse erhoben. Er wirft ihr vor, Sicherheitsvorkehrungen vernachlässigt zu haben und fordert deshalb volle Haftung. Die Bank ersetzt nachgewiesene Schließfachverluste theoretisch nur bis zu einem Wert von 10.300 Euro.

    Zahlreiche Sparkassen-Kunden hatten über Anwälte und bei der Polizei aber angegeben, wesentlich höhere Summen in den Schließfächern als Bargeld oder in Wertgegenständen gelagert zu haben.

    Ende Dezember hatten sich bislang unbekannte Täter über ein Parkhaus Zutritt zu der Bank verschafft und ein großes Loch in eine Wand gebohrt, um in den Tresorraum zu gelangen. Fast alle 3.250 Kundenschließfächer der Sparkassen-Filiale wurden aufgebrochen./ola/DP/jha






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