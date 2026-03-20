Erste Entschädigungen nach Sparkassen-Einbruch gezahlt

DATTELN/GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Knapp drei Monate nach dem spektakulären Einbruch in eine Sparkassen-Filiale in Gelsenkirchen haben einzelne Kunden von ihren Versicherungen Entschädigungen bekommen. Anwalt Daniel Kuhlmann aus Datteln konnte nach eigenen Angaben für elf Mandanten eine Summe von insgesamt rund 250.000 Euro geltend machen. Der WDR hatte zuvor darüber berichtet.

Hintergrund: Die betroffenen Sparkassen-Kunden hatten bei ihren Hausratsversicherungen eine sogenannte Außenversicherung mit abgeschlossen. "Diese Mandanten hatten zudem die Inventarlisten genau nach unseren Vorgaben gemacht, waren von Anfang an dabei und konnten alles lückenlos belegen", so Kuhlmann in einem Facebook-Beitrag seiner Kanzlei.