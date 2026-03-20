Superteam Wheels kooperiert mit dem Kőbánya Cycling Team für Ultra H2-Laufradsätzen bei der UCI Continental-Rennserie

Das Kőbánya Cycling Team mit Sitz in Budapest ist eine Säule der osteuropäischen Profiradsport-Szene. Es nimmt das ganze Jahr über an UCI Europe Tour-Veranstaltungen teil, darunter die Ungarn-Rundfahrt und die Szeklerland-Rundfahrt, bei denen es zuletzt einen dritten Platz in Ungarn erreichte, während seine Fahrer bei Rennen wie der Rumänien-Rundfahrt häufig unter die ersten 10 kamen. Mit einem internationalen Kader aus Ungarn, Italien, Norwegen und anderen Ländern verfügt das Team über ein ausgereiftes operatives und taktisches System, das in allen Rennszenarien wettbewerbsfähig ist.

BUDAPEST, Ungarn, 20. März 2026 /PRNewswire/ -- Superteam Wheels , ein führender chinesischer Hersteller von Carbonfaser-Fahrradlaufrädern, gab eine umfassende strategische Partnerschaft mit dem Kőbánya Cycling Team , einem renommierten ungarischen UCI Continental Team, bekannt. Der Hersteller wird die S-ALL Carbon Ultra H2 Carbonfaser-Laufradsätze für das Team maßschneidern, um das tägliche Training und die Teilnahme an Top-Events wie der UCI Europe Tour zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt für Superteam Wheels, um seine Präsenz im professionellen Radsport außerhalb Chinas zu stärken und zu beweisen, dass seine Kerntechnologien und die Produktstärke von europäischen Teams hoch anerkannt werden.

Für diese Partnerschaft hat Superteam Wheels die S-ALL Carbon Ultra H2-Laufradsätze auf die tatsächlichen professionellen Rennanforderungen des Teams zugeschnitten und exklusive Kalibrierungen in drei Kerndimensionen durchgeführt: Steifigkeit, geringes Gewicht und aerodynamische Effizienz. Der Laufradsatz ist präzise für Sprints in flachem Gelände, Ausbrüche bei Bergfahrten und andere Rennsituationen optimiert und wird dem Markenversprechen gerecht: What you ride is what the pros ride.

Chris Zeng, Overseas Business Manager von Superteam Wheels, erklärte:

„Im professionellen Rennsport wird die Leistung eines Produkt wirklich getestet. Das Kőbánya Cycling Team verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei europäischen Profiwettbewerben, die ihm wertvolle Einblicke in die Bedürfnisse von Radprofis geben. Diese Zusammenarbeit auf höchstem sportlichem Niveau verbindet unsere technische Innovation mit den tatsächlichen Anforderungen des Rennsports und spiegelt unsere Präsenz im europäischen Profi-Radsport wider.

Wir werden unsere Produkte weiter optimieren, um die UCI-Normen für den Rennsport zu erfüllen und die Fahrer mit Hochleistungs-Carbon-Laufradlösungen zu unterstützen."

Informationen zu Superteam Wheels

Das 2015 gegründete Unternehmen Superteam Wheels hat sich auf die Forschung und Entwicklung sowie die Herstellung von leistungsstarken und kostengünstigen Carbonfaser-Laufradsätzen für Rennräder spezialisiert. Mit überlegener Produktqualität, kontinuierlicher Innovation und fundiertem Fertigungs-Know-how hat sich das Unternehmen das Vertrauen von Radfahrerinnen und Radfahrern auf der ganzen Welt erworben. Mit dem Ziel, die Fahrradindustrie voranzubringen, entwickelt Superteam Wheels weiterhin leichtere, stärkere und zuverlässigere Kohlefasertechnologien, um den Nutzerinnen und Nutzern weltweit ein außergewöhnliches Fahrerlebnis zu bieten.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://superteamwheels.com/

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