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    Analysten bleiben bullish

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    S&P 500 bei 7.700 Punkten am Jahresende: UBS hält den Ölschock für beherrschbar

    Nahost-Konflikt, Ölpreissprung, KI-Sorgen – und trotzdem: Analysten sehen den S&P 500 bis Ende 2026 deutlich höher. Was steckt dahinter?

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    Analysten bleiben bullish - S&P 500 bei 7.700 Punkten am Jahresende: UBS hält den Ölschock für beherrschbar
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    Geopolitische Verwerfungen, ein sprunghafter Ölpreisanstieg, neue Zolldebatten und Fragezeichen rund um die Rentabilität von KI-Investitionen – das erste Quartal 2026 hat Anleger einiges abverlangt. Dennoch notiert der S&P 500 nur knapp unter seinem Rekordhoch. Für Analysten der UBS ist das kein Zeichen von Sorglosigkeit, sondern von Stärke.

    In ihrer aktuellen Einschätzung behalten die Strategen ihre positive Haltung gegenüber US-Aktien bei. Bis Jahresmitte soll der S&P 500 auf 7.300 Punkte klettern, bis Dezember sogar auf 7.700 – gemessen am Stand von rund 6.716 Punkten Mitte März entspräche das einem Plus von knapp 15 Prozent. Für das Gesamtjahr wird ein Gewinnanstieg je Aktie von elf Prozent auf 310 US-Dollar erwartet.

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    Als tragende Säulen dieses Szenarios nennen die Analysten solides Gewinnwachstum, eine voraussichtlich lockerere Fed-Geldpolitik im weiteren Jahresverlauf sowie die anhaltende Ausbreitung von Künstlicher Intelligenz. Der US-Iran-Konflikt und der damit verbundene Ölpreisanstieg gelten als beherrschbares Risiko – vorausgesetzt, die Lieferwege durch den Persischen Golf normalisieren sich bis April wieder.

    Ein weiterer Hinweis auf Erholungspotenzial: Der Angstmesser der Wall Street, der VIX-Volatilitätsindex, sprang in der ersten Kriegswoche auf über 29 Punkte – ein Niveau, das in der Vergangenheit statistisch häufig einem starken Kursanstieg in den folgenden zwölf Monaten vorausging.

    Bei der Sektorselektion setzen die Analysten auf eine Kombination aus konjunkturellen und strukturellen Gewinnern. Banken sollen von Deregulierung und besseren Zinsmargen profitieren, Industriewerte von einer anziehenden Fertigungskonjunktur. Versorger werden als defensiver Puffer empfohlen – zumal rund ein Viertel des Sektors von der wachsenden Stromnachfrage durch KI-Rechenzentren profitiert.

    Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis der nächsten zwölf Monate liegt die Bewertung des Index derzeit leicht über dem langjährigen Durchschnitt – was das Aufwärtspotenzial begrenzt, aber angesichts sinkender Zinsen und weiter steigender Gewinne von vielen Marktteilnehmern als vertretbar eingestuft wird.

    Das Basisszenario steht und fällt mit dem Ölpreis. Sollte sich der Nahost-Konflikt ausweiten und Rohöl dauerhaft über 120 US-Dollar je Barrel kosten, kalkulieren die Analysten mit einem Einbruch des S&P 500 auf 4.500 Punkte. Im günstigsten Fall – rascher Waffenstillstand, starke KI-Erlöse, moderatere Zölle – wäre hingegen ein Stand von 8.400 Punkten möglich.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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