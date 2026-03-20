XPPen bringt Artist Pro 27 (Gen 2) auf den Markt - Allround-Zeichendisplay mit meisterhafter Farbleistung und X-Touch-Lösung

LOS ANGELES, 20. März 2026 /PRNewswire/ -- XPPen, ein weltweit führender Anbieter von Innovationen im Bereich der digitalen Kunst, hat heute sein neues Flaggschiff, das Artist Pro 27 (Gen 2), vorgestellt. Durch die Kombination von professioneller Farbleistung mit der fortschrittlichen X-Touch-Lösung auf einem 27-Zoll-4K-Bildschirm mit 120 Hz bietet dieses Flaggschiffmodell eine transformative kreative Erfahrung, die es professionellen Kreativen ermöglicht, die Grenzen ihrer Kunst mit beeindruckender Farbtreue und einem intuitiven, effizienten Workflow zu erweitern.

„Wir bei XPPen haben uns verpflichtet, die digitale Kunsttechnologie weiterzuentwickeln und Kreative mit professionellen Werkzeugen und einem erstklassigen Zeichenerlebnis auszustatten", sagt Brian Huang, Marketing Director bei XPPen. „Als Color Master Touchscreen Drawing Display setzt das Artist Pro 27 (Gen 2) einen neuen Standard für Flaggschiff-Displays. Es bietet eine großformatige Arbeitsfläche, hohe Leistung und einen effizienten Workflow für professionelle Kreative. Es vervollständigt das professionelle Premium-Sortiment der Artist Pro Serie, die von 14 bis 27 Zoll reicht und Kreativen einen klaren Upgrade-Pfad für wachsende Ambitionen bietet."