XPPen bringt Artist Pro 27 (Gen 2) auf den Markt - Allround-Zeichendisplay mit meisterhafter Farbleistung und X-Touch-Lösung
LOS ANGELES, 20. März 2026 /PRNewswire/ -- XPPen, ein weltweit führender Anbieter von Innovationen im Bereich der digitalen Kunst, hat heute sein neues Flaggschiff, das Artist Pro 27 (Gen 2), vorgestellt. Durch die Kombination von professioneller Farbleistung mit der fortschrittlichen X-Touch-Lösung auf einem 27-Zoll-4K-Bildschirm mit 120 Hz bietet dieses Flaggschiffmodell eine transformative kreative Erfahrung, die es professionellen Kreativen ermöglicht, die Grenzen ihrer Kunst mit beeindruckender Farbtreue und einem intuitiven, effizienten Workflow zu erweitern.
„Wir bei XPPen haben uns verpflichtet, die digitale Kunsttechnologie weiterzuentwickeln und Kreative mit professionellen Werkzeugen und einem erstklassigen Zeichenerlebnis auszustatten", sagt Brian Huang, Marketing Director bei XPPen. „Als Color Master Touchscreen Drawing Display setzt das Artist Pro 27 (Gen 2) einen neuen Standard für Flaggschiff-Displays. Es bietet eine großformatige Arbeitsfläche, hohe Leistung und einen effizienten Workflow für professionelle Kreative. Es vervollständigt das professionelle Premium-Sortiment der Artist Pro Serie, die von 14 bis 27 Zoll reicht und Kreativen einen klaren Upgrade-Pfad für wachsende Ambitionen bietet."
Master-Level Color Performance: echte Farbtreue
Das Artist Pro 27 (Gen 2) unterstützt 1,07 Milliarden Farben mit einer 99%igen Adobe RGB-, 99%igen sRGB- und 97%igen Display P3-Farbraumabdeckung und liefert damit eine Farbtreue auf Meister-Niveau und nuancierte Licht- und Schattenabstufungen für Kunstwerke, die sich lebensecht anfühlen. Calman Verified und werkseitig auf Delta E < 1 kalibriert, gewährleistet es sofortige Genauigkeit und professionelle Farbleistung – unterstützt durch die mitgelieferte Farbmanagement-Software XPPen ColorMaster.
Advanced X-Touch Solution: Intelligenter Arbeitsablauf
Das Artist Pro 27 (Gen 2) ist mit der fortschrittlichen X-Touch Solution ausgestattet, einem hochmodernen Touch-Steuerungssystem, das für eine intuitive und reaktionsschnelle Interaktion entwickelt wurde. Dank der Unterstützung für Windows- und macOS-Touch-Gesten können Kreative vom ersten Tag an loslegen. Die Zehn-Punkt-Multitouch-Funktion ermöglicht präzise Aktionen auf dem Bildschirm, einschließlich Auf- und Zuziehen, Drehen und fließender Navigation auf der Leinwand, so dass jede Bewegung präzise und unmittelbar umgesetzt wird. Vollständig anpassbare Gesten sowie benutzerdefinierte berührungsfreie Zonen, die versehentliche Berührungen effektiv verhindern, ermöglichen es Kreativen, die Steuerung an ihren Arbeitsablauf anzupassen, Unterbrechungen zu minimieren und den kreativen Fluss aufrechtzuerhalten.