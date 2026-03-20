H&R: Vorläufige Geschäftszahlen 2025 – Das sollten Anleger wissen
Trotz solider operativer Entwicklung und starkem Cashflow bleibt 2025 hinter dem Rekordjahr zurück – hohe Abschreibungen im Refining-Segment drücken Ergebnis und Umsatz.
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- Vorläufiges EBITDA 2025: EUR 83,8 Mio – übertrifft die Mindesterwartung von EUR 77,0 Mio, erreicht aber nicht das Vorjahresniveau (2024: EUR 94,7 Mio).
- Impairments im Segment Refining führten zu erhöhten Abschreibungen um EUR 35,7 Mio auf insgesamt EUR 98,3 Mio und belasteten die übrigen Ergebnisebenen.
- Ergebniskennzahlen: EBIT EUR -14,4 Mio (2024: EUR 31,9 Mio); EBT EUR -24,4 Mio (2024: EUR 20,3 Mio); Konzernergebnis für Aktionäre EUR -38,8 Mio (2024: +EUR 10,4 Mio).
- Umsatz 2025: EUR 1.242,2 Mio, Rückgang um 7,2 % gegenüber 2024 (EUR 1.338,2 Mio).
- Cashflow und Bilanz: Operativer Cashflow EUR 92,1 Mio (2024: 70,2); Free Cashflow EUR 35,4 Mio (2024: 15,8); Bilanzsumme EUR 916,2 Mio; Eigenkapital EUR 416,1 Mio; Eigenkapitalquote 45,4 %.
- Geschäftsverlauf/Quartal: Verhaltener Jahresstart durch geopolitische/handelspolitische Unsicherheiten, stärkere zweite Jahreshälfte und Q4 (Q4/2025 EBITDA EUR 23,4 Mio), Q4 aber durch Abschreibungen belastet (Q4 EBIT EUR -30,8 Mio); vollständiger Geschäftsbericht 2025 erscheint am 31. März 2026.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei H&R ist am 31.03.2026.
Der Kurs von H&R lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,1500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,31 % im
Minus.
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