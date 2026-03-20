Tesla setzt auf Indien
Tesla auf Expansionskurs: So soll Indien erobert werden
Tesla setzt auf Indien: Mit dem Megapack und einer neuen Stelle für Geschäftsentwicklung will das Unternehmen die Energiewende im Land vorantreiben.
- Tesla plant Markteintritt für Megapack in Indien
- Indien als großer Wachstumsmarkt für Energiespeicher
- Megapack Produktion in Kalifornien und Shanghai
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Tesla treibt den Ausbau seines Geschäfts mit industriellen Energiespeichern voran und nimmt dabei nun offenbar Indien ins Visier, wie Reuters berichtet. Darauf deutet eine Stellenausschreibung auf der Unternehmenswebsite hin. Gesucht wird demnach ein Leiter für Geschäftsentwicklung, der den Markteintritt im indischen Segment für Energiespeicher im Versorgungsmaßstab vorantreiben soll.
Mit dem Megapack verfügt Tesla bereits über ein eigenes Geschäft für großtechnische Energiespeicher. Produziert werden die industriellen Batteriesysteme in Lathrop im US-Bundesstaat Kalifornien sowie in Shanghai in China.
Indien gilt dabei als attraktiver Wachstumsmarkt. Das Land will seine Kapazitäten zur Stromerzeugung aus nicht-fossilen Energieträgern von mehr als 262 Gigawatt bis Ende 2025 auf 500 Gigawatt bis 2030 ausbauen.
Die Aktie ist am Freitag (15:00 Uhr, MEZ) 2,28 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 321,70.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,55 % und einem Kurs von 320,8EUR auf Tradegate (20. März 2026, 15:08 Uhr) gehandelt.