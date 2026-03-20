    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Tesla setzt auf Indien

    425 Aufrufe 425 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tesla auf Expansionskurs: So soll Indien erobert werden

    Tesla setzt auf Indien: Mit dem Megapack und einer neuen Stelle für Geschäftsentwicklung will das Unternehmen die Energiewende im Land vorantreiben.

    Für Sie zusammengefasst
    Tesla setzt auf Indien - Tesla auf Expansionskurs: So soll Indien erobert werden
    Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

    Tesla treibt den Ausbau seines Geschäfts mit industriellen Energiespeichern voran und nimmt dabei nun offenbar Indien ins Visier, wie Reuters berichtet. Darauf deutet eine Stellenausschreibung auf der Unternehmenswebsite hin. Gesucht wird demnach ein Leiter für Geschäftsentwicklung, der den Markteintritt im indischen Segment für Energiespeicher im Versorgungsmaßstab vorantreiben soll.

    Mit dem Megapack verfügt Tesla bereits über ein eigenes Geschäft für großtechnische Energiespeicher. Produziert werden die industriellen Batteriesysteme in Lathrop im US-Bundesstaat Kalifornien sowie in Shanghai in China.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Long
    341,42€
    Basispreis
    2,98
    Ask
    × 9,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    419,20€
    Basispreis
    3,89
    Ask
    × 9,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Tesla

    -1,11 %
    -6,83 %
    -8,50 %
    -22,68 %
    +49,80 %
    +96,87 %
    +79,15 %
    +58,88 %
    +30.993,60 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

    Indien gilt dabei als attraktiver Wachstumsmarkt. Das Land will seine Kapazitäten zur Stromerzeugung aus nicht-fossilen Energieträgern von mehr als 262 Gigawatt bis Ende 2025 auf 500 Gigawatt bis 2030 ausbauen.

    Die Aktie ist am Freitag (15:00 Uhr, MEZ) 2,28 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 321,70.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

       

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,55 % und einem Kurs von 320,8EUR auf Tradegate (20. März 2026, 15:08 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Tesla setzt auf Indien Tesla auf Expansionskurs: So soll Indien erobert werden Tesla setzt auf Indien: Mit dem Megapack und einer neuen Stelle für Geschäftsentwicklung will das Unternehmen die Energiewende im Land vorantreiben.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     