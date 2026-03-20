Tesla auf Expansionskurs: So soll Indien erobert werden

Tesla treibt den Ausbau seines Geschäfts mit industriellen Energiespeichern voran und nimmt dabei nun offenbar Indien ins Visier, wie Reuters berichtet. Darauf deutet eine Stellenausschreibung auf der Unternehmenswebsite hin. Gesucht wird demnach ein Leiter für Geschäftsentwicklung, der den Markteintritt im indischen Segment für Energiespeicher im Versorgungsmaßstab vorantreiben soll.

Mit dem Megapack verfügt Tesla bereits über ein eigenes Geschäft für großtechnische Energiespeicher. Produziert werden die industriellen Batteriesysteme in Lathrop im US-Bundesstaat Kalifornien sowie in Shanghai in China.