Gerresheimer Aktie auf Höhenflug - 20.03.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Gerresheimer Aktie. Sie steigt um +12,96 % auf 20,090€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,04 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Gerresheimer Aktie. Nach einem Plus von +2,04 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 20,090€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

Der Kurs der Gerresheimer Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -34,01 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um +12,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,76 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Gerresheimer um -35,68 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,27 % geändert.

Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,38 % 1 Monat -14,76 % 3 Monate -34,01 % 1 Jahr -77,33 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den möglichen Centor-Erwerb durch Gerresheimer/Silgan und dessen Auswirkungen auf Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentaldaten. Die Diskussion dreht sich um Angebotspreise und Aufschläge: realistische Spanne ca. 21,50–24 EUR mit 20–40% Premium; mögliche Zielpreise 25–30 EUR, vereinzelt werden 35–50 EUR für eine Vollübernahme genannt. Außerdem Diskussion zu Voll- vs. Teilkauf, Annahmequoten und Kostenstrukturen.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 673,53 Mio.EUR € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.