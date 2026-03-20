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    Aktien New York

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    Weiter bergab vor dem Wochenende

    Für Sie zusammengefasst
    • Fehlende Deeskalation im Iran belastet die Maerkte
    • Hohe Oelpreise verschaerfen Lage an den Maerktenakt
    • US Boersen fallen Anleger meiden Risiko und Indizes
    Aktien New York - Weiter bergab vor dem Wochenende
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts einer fehlenden Deeskalation im Iran-Krieg und anhaltend hoher Ölpreise geht es am Freitag an den US-Börsen weiter bergab. Infolge weiterer Angriffe des Irans auf Öl- und Gasinfrastrukturen der Golfstaaten mieden Anleger vor dem Wochenende das Risiko. Zumindest im Standardwerte-Bereich blieben die Verluste aber relativ gering.

    Der Dow Jones Industrial stand zuletzt 0,3 Prozent tiefer bei 45.889 Punkten. Sein Tief vom November bei 45.728 Punkten, dem sich der Leitindex am Vortag bis auf wenige Punkte genähert hatte, bleibt damit vorerst bestehen. Allerdings bahnt sich für die Woche ein Abschlag von 1,4 Prozent an.

    Andere US-Indizes fielen am Freitag etwas deutlicher: Der S&P 500 um 0,7 Prozent auf 6.559 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 um 1,1 Prozent auf 24.086 Punkte. Das charttechnische Bild gilt damit als eingetrübt, denn die drei großen US-Indizes notieren inzwischen allesamt unterhalb ihrer 200-Tage-Durchschnittslinien./tih/jha/





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