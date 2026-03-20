Wir steuern auf einen "Totalausfall" über 10 Billionen $ zu, warnt Prof G

Damit meint Galloway einen massiven Verlust an globalem Marktwert, der in seiner Dimension die Erschütterungen der Finanzkrise von 2008 erreichen könnte, wie er in seinem Podcast Pivot erklärt. Während viele Marktteilnehmer derzeit auf eine sanfte Landung hoffen, warnt Galloway vor einer gefährlichen Unterschätzung der geopolitischen Dynamiken.

Der renommierte Wirtschaftsanalyst und Professor an der New York University, Scott Galloway, in der Finanzwelt besser bekannt als "Prof G", schlägt Alarm. Seine Prognose ist düster: Er sieht die Weltwirtschaft an der Schwelle zu einem Totalausfall mit eiem Volumen von 10 Billionen US-Dollar.

Das Epizentrum der Krise: Energie und Inflation

Galloways Analyse beginnt nicht bei den unmittelbaren militärischen Konflikten im Nahen Osten, sondern bei deren ökonomischen Fernwirkungen. Der entscheidende Hebel ist der Ölpreis. Er argumentiert, dass die Gefahr nicht in einem kurzfristigen Preisschock liegt, sondern in dauerhaft erhöhten Energiekosten. Da die Straße von Hormus eine zentrale Schlagader des Welthandels ist, führt jede Instabilität in dieser Region zu steigenden Kosten für Transport und Produktion.

Dies löst eine fatale Kettenreaktion aus: Steigende Energiepreise treiben die Inflation wieder nach oben. Für die Notenbanken, allen voran die Europäische Zentralbank und die Bank of Japan, die durch ihre Energieimporte besonders gefährdet sind, entsteht dadurch eine ausweglose Situation. Doch wenn die Inflation zurückkehrt, sind auch für den Ölexporteur USA Zinssenkungen ausgeschlossen. Die Wirtschaft bleibt somit in einer Phase hoher Kreditkosten gefangen, während gleichzeitig die Preise für Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs weiter steigen.

Ein besonderes Augenmerk legt Galloway auf die Verwundbarkeit von Schwellenländern wie Pakistan, Ägypten oder Bangladesch. Diese Nationen befinden sich in einer existenziellen Zange: Sie müssen teure Energie importieren, während sie gleichzeitig hohe Schulden in US-Dollar bedienen müssen. Galloway beschreibt dies als "toxischen Cocktail".

Wenn diese Länder ihre Schulden nicht mehr begleichen können, bleibt der Schaden nicht lokal begrenzt. Westliche Banken sind über Kredite und Investitionen tief in diese Märkte verstrickt. Ein Dominoeffekt von Staatspleiten in den Schwellenländern könnte somit unmittelbar das globale Bankensystem erschüttern und einen "2008-Moment" provozieren, in dem wie zu Zeiten der Finanzkrise das Vertrauen zwischen den Kreditinstituten kollabiert.

Die menschlichen Kosten: Massenentlassungen und Konsumverzicht

Besonders besorgniserregend ist Galloways Ausblick auf den Arbeitsmarkt und die Realwirtschaft. Er prognostiziert, dass die Kombination aus sinkenden Unternehmensgewinnen und hohen Zinsen die Konzerne zu drastischen Schritten zwingen wird. Wenn die Konsumenten aufgrund steigender Fixkosten ihre Ausgaben kürzen, dürften Unternehmen mit massivem Stellenabbau reagieren.

Dieser Jobverlust trifft auf eine Bevölkerung, die bereits durch die Inflation und hohe Lebenshaltungskosten unter Druck steht. Es droht eine Abwärtsspirale: Arbeitslosigkeit führt zu noch weniger Konsum, was wiederum weitere Entlassungen nach sich zieht. Für Galloway ist dieser Verlust an Arbeitsplätzen das eigentliche soziale Sprengpotenzial der Krise. Die Menschen leiden doppelt – unter der Entwertung ihres Geldes und dem Verlust ihrer Existenzgrundlage.

Die strukturellen Risse im Fundament der Weltwirtschaft sind tiefer, als die aktuellen Aktienkurse vermuten lassen, warnt der Wirtschaftsanalyst. Die Kombination aus geopolitischer Instabilität, einer drohenden neuen Inflationswelle und der Instabilität der Schwellenländer bildet eine Gefahr, die weit über rein finanzmathematische Verluste hinausgeht. Es geht um die Stabilität des täglichen Lebens von Millionen von Menschen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion