Benzin-Krise in Brasilien: Steigende Nachfrage trifft auf begrenztes Angebot

Laut einer Umfrage unter Händlern und Herstellern wird die Nachfrage nach reinem Benzin im März voraussichtlich 2,8 Milliarden Liter erreichen, was einen Anstieg von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Kraftstoffhändler im Zentrum und Süden Brasiliens äußerten Bedenken über die Verfügbarkeit von Benzin, da die Nachfrage ansteigt und die Raffinerien ihre Vertriebsstrategien anpassen, wie Acquiremedia berichtet. Seit Beginn des Konflikts zwischen den USA und dem Iran ist der Konsum gestiegen. Käufer bauen angesichts der Unsicherheit ihre Lagerbestände auf.

Magda Chambriard, Geschäftsführerin von Petrobras, erklärte am 13. März, dass das Angebot stabil bleibt. Händler berichten jedoch von Schwierigkeiten bei der Beschaffung zusätzlicher Mengen, da einige Zuteilungen auf Tagesquoten begrenzt sind, was den Rückgriff auf Importe erforderlich macht. Laut Daten werden in diesem Monat etwa 190 Millionen Liter Benzin in brasilianischen Häfen erwartet, wobei der Großteil in den Nordosten des Landes geht.

Die Importkosten sind gestiegen, und in Santos erreichen die Angebote 1.650 BRL pro Kubikmeter, was einen Anstieg gegenüber den Preisen vor dem Konflikt darstellt. Einige Lieferanten halten Lagerbestände, um ihre Vorräte zu steuern. Chambriard sagte, dass Preisanpassungen durch Petrobras kurzfristig unwahrscheinlich sind. Der Markt beobachtet weiterhin die Ausschreibungen des Unternehmens, die als "Ergänzung der regulären Produktversorgung auf wettbewerbsfähige und transparente Weise" beschrieben werden.

Die für März geplante Ausschreibung wurde ohne Angabe eines neuen Termins verschoben.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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