Gold crasht auf 4.560,39 USD

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Sentiment zu Gold: Kurzfristig besteht Abwärtsdruck durch Zinsentwicklung/technische Indikatoren; 14 Tage: gemischter Verlauf. Langfristig bleibt das Fundament solide, Inflation und Schulden sprechen für Gold. Viele investieren in physisches Gold (Lieferzeiten) als Absicherung; einige prognostizieren deutliche Kursbewegungen, teils fünfstellige Ziele je geopolitischer Entwicklung.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Gold bei 1.937,79USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.560,39USD ein Wert von 2.353,39USD geworden – ein Gewinn von +135,34 %.

Informationen zu Gold

Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.