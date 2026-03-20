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    Wenn Roboter Jobs kosten

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    KI frisst Bürojobs – doch hier entstehen die neuen Gewinner

    Künstliche Intelligenz setzt Bürojobs unter Druck. Doch Analysten sehen eine überraschende Trendwende: Klassische Industriejobs könnten stark profitieren.

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    Wenn Roboter Jobs kosten - KI frisst Bürojobs – doch hier entstehen die neuen Gewinner
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Die Angst vor Jobverlusten durch künstliche Intelligenz erfasst zunehmend die Finanzmärkte, wie CNBC berichtet. Vor allem Softwarefirmen stehen unter Druck. Der entsprechende Branchenindex hat seit Jahresbeginn rund 20 Prozent verloren. Gleichzeitig zeigen auch Konjunkturdaten Schwäche. Im Februar sank in den USA die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 92.000. Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,4 Prozent.

    Unternehmen reagieren bereits. Der Finanzdienstleister Block kündigte zuletzt den Abbau von mehr als 4.000 Stellen an – fast die Hälfte der Belegschaft.

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    Unerwartete Wende: Comeback der Industrie

    Doch die Investmentbank Oppenheimer sieht neben Risiken auch Chancen. Die Analysten erwarten eine "Blue-Collar-Renaissance". Während Bürojobs durch Automatisierung unter Druck geraten, könnte die Nachfrage nach Fachkräften in Industrie und Handwerk steigen.

    "Während die eine Seite der Debatte um die Verdrängung von Arbeitskräften durch KI den raschen Abbau bestimmter Kategorien von Büro- und Verwaltungsjobs betrifft, geht es auf der anderen Seite um das Wiederaufleben traditionell als ‚Arbeiterberufe‘ bezeichneter Tätigkeiten, bei denen Güter und Dienstleistungen produziert werden", schreiben die Analysten um Colin Rusch. Diese Tätigkeiten seien "nicht ohne Weiteres durch Automatisierung mittels Code- oder Textgenerierung [zu] ersetzen".

    Rusch betont: "Ja, wir glauben, dass die Roboter ihnen zur Hilfe kommen, aber die Welt braucht nach wie vor qualifizierte Arbeitskräfte, um die Maschinen zu bauen und zu warten, die die Maschinen bauen."

     

    Arbeitsmarkt im Umbruch

    Die Analysten sprechen von einer "differenzierten Neugestaltung des Arbeitsmarktes". Besonders kritisch sei, dass die steigende Nachfrage nach Industriearbeit nicht mit dem verfügbaren Angebot Schritt halte. Das treibe Investitionen in Produktivitätstechnologien.

    Oppenheimer sieht daher über mehrere Jahre hinweg Rückenwind für Unternehmen, die Infrastruktur für die neue Industriewelle liefern. Dazu zählen Energieversorgung, Maschinenbau und sogenannte "physische KI".

    Fünf Investmentfelder im KI-Zeitalter

    Oppenheimer identifiziert gleich mehrere konkrete Anlagechancen entlang des KI-Booms. Im Fokus steht zunächst die Verbindung von physischer und digitaler Welt – etwa durch Sensoren und Dateninfrastruktur. Hier sehen die Analysten erheblichen Nachholbedarf.

    "Wir betrachten die Schaffung einer Verbindung zwischen der physischen und der digitalen Welt als einen Bereich, in den strukturell zu wenig investiert wird", heißt es. Profiteure sind vor allem Anbieter von Bild- und Datenverarbeitung sowie Sensorik. Beispiele sind Unternehmen wie Tesla, Mobileye Global oder Trimble.

    Ein zweites Feld sind Automatisierungslösungen, die Arbeitskräfte weiterqualifizieren. Hier setzen Konzerne wie Caterpillar, Deere oder Rockwell Automation an, die Arbeitsprozesse zunehmend digitalisieren und effizienter machen.

    Drittens rückt die technologische Unterstützung von Fachkräften vor Ort in den Fokus. Firmen wie Vertiv oder Johnson Controls steigern mit KI die Produktivität im Einsatz und profitieren vom Mangel an qualifizierten Arbeitskräften.

    Ein weiteres Wachstumsfeld sind autonome Systeme. Unternehmen wie Mobileye oder Serve Robotics treiben die Kommerzialisierung voran. Dennoch bleibt der Mensch laut Oppenheimer ein zentraler Bestandteil – etwa bei Überwachung und Wartung.

    Schließlich sehen die Analysten Chancen in Branchen, die weniger stark durch KI verdrängt werden. Besonders die Landwirtschaft dürfte profitieren. Unternehmen wie Corteva, Ingredion oder International Flavors and Fragrances könnten von KI-getriebenen Innovationen zusätzlich Rückenwind erhalten.

    Gewinner jenseits des Büros

    Die KI-Revolution verschiebt die Kräfte am Arbeitsmarkt. Während klassische Bürojobs unter Druck geraten, entstehen neue Chancen in Industrie, Energie und Handwerk. Für Investoren eröffnet sich damit ein unerwartetes Spielfeld.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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