Spanien senkt Steuern auf Sprit, Strom und Gas
- Spaniens linke Regierung einigt sich auf 5 MrdEuro
- Mehrwertsteuer auf Benzin Diesel Erdgas und Strome
- Beihilfe von 20 Cent pro Liter fuer Bauern Fischer
MADRID (dpa-AFX) - Spaniens linke Koalitionsregierung hat sich auf ein Entlastungspaket im Umfang von fünf Milliarden Euro geeinigt, um die Folgen des Iran-Kriegs zu mindern. Wichtigste Maßnahme ist die Senkung der Mehrwertsteuer auf Benzin, Diesel, Erdgas und Strom von 21 auf 10 Prozent. Zudem kündigte Regierungschef Pedro Sánchez eine Beihilfe von 20 Cent je Liter Treibstoff für Fuhrunternehmer, Bauern und Fischer an. Insgesamt seien 80 Einzelmaßnahmen unter anderem auch bei Mieten vorgesehen.
Benzin und Diesel sind zwar auch in Spanien seit Kriegsbeginn deutlich teurer geworden, liegen aber unter dem Preisniveau Deutschlands. Normalbenzin kostete am Freitag im Durchschnitt 1,71 Euro und Diesel 1,84 Euro je Liter.
Die Entlastungsmaßnahmen der Minderheitsregierung wurden in zwei Dekrete aufgeteilt, die mit ihrer Veröffentlichung am Samstag im Amtsblatt in Kraft treten, aber noch der Zustimmung des Parlaments bedürfen. Bei dem Dekret mit Steuerentlastungen galt das als wahrscheinlich.
Das zweite Dekret, das unter anderem die vom linksalternativen Koalitionspartner Sumar durchgesetzte Verlängerung auslaufender Zeitmietverträge für einkommensschwache Familien sowie den Schutz vor Kündigung bei offenen Strom- oder Gasrechnungen vorsieht, könnte jedoch am Widerstand der konservativen und rechtspopulistischen Opposition scheitern./ro/DP/stk
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...nicht wir "brauchen", sondern wir verdienen.......und ratet mal wer?
Quelle:
........Irankrieg - Ölmultis erwarten milliardenschwere Zusatzeinnahmen
Der steigende Ölpreis beschert den großen Ölkonzernen Mehreinnahmen in Milliardenhöhe. Allein US-Unternehmen könnten laut Experten in diesem Jahr mit mehr als 60 Mrd. Dollar zusätzlich rechnen
Der Irankrieg spült den Ölmultis zusätzliche Einnahmen in die Kassen – und das in Milliardenhöhe. Laut einer Einschätzung der norwegischen Beratungsfirma Rystad Energy dürften allein amerikanische Ölkonzerne mit einem Plus in Höhe von 63,4 Mrd. Dollar rechnen, sollte der Ölpreis für den Rest des Jahres auf einem durchschnittlichen Niveau von 100 Dollar verbleiben. Die Financial Times zitiert zudem Berechnungen der Investmentbank Jefferies, wonach US-Produzenten nur in diesem Monat auf Zusatzeinnahmen von 5 Mrd. Dollar kommen dürften.
Massiver Ausbau von alternativen Energien und Speicherung des Stroms bei Überschuss ist die Lösung für Unabhängigkeit und Umwelt.
Ünrigens kann dir jeder E Autofahrer erzählen , dass er gerade keine Kostenexplosion an der Ladesäule sieht...
Klar wird das bei einigen Industrien etwas länger dauern, aber es ist möglich.
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