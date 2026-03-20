Ottobock - Aktie rauscht in die Tiefe - 20.03.2026

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Ottobock abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -27,81 % verkraften.

Die Ottobock Aktie notiert aktuell bei 47,06€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -9,19 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,77 € entspricht. Der Kursrückgang der Ottobock Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,81 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -9,19 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ottobock Aktie damit um -11,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,01 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Ottobock um -27,67 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,87 % geändert.

Ottobock Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,34 % 1 Monat -18,01 % 3 Monate -27,81 % 1 Jahr -31,29 %

Informationen zur Ottobock Aktie

Es gibt 64 Mio. Ottobock Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,04 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die Ottobock Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ottobock Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.