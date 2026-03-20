Börsenstart USA - 20.03. - US Tech 100 schwach -1,33 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:53) bei 45.739,08 PKT und fällt um -0,77 %.

Top-Werte: Verizon Communications +2,31 %, Chevron Corporation +1,81 %, Unitedhealth Group +0,91 %, Walt Disney +0,82 %, Goldman Sachs Group +0,38 %

Flop-Werte: Boeing -1,51 %, Walmart -1,45 %, NVIDIA -1,35 %, Caterpillar -1,34 %, The Home Depot -1,24 %

Der US Tech 100 steht bei 24.066,24 PKT und verliert bisher -1,33 %.

Top-Werte: Arm Holdings +3,93 %, Alnylam Pharmaceuticals +3,11 %, Charter Communications Registered (A) +2,21 %, Comcast (A) +1,68 %, Diamondback Energy +1,59 %

Flop-Werte: Western Digital -5,44 %, Constellation Energy -4,02 %, ASML Holding NV NY -3,81 %, Micron Technology -3,75 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -3,38 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.545,96 PKT und fällt um -1,08 %.

Top-Werte: Dell Technologies Registered (C) +4,83 %, The Trade Desk Registered (A) +4,14 %, ONEOK +3,68 %, AT&T +3,45 %, CF Industries Holdings +3,29 %

Flop-Werte: Super Micro Computer -27,06 %, SanDisk Corporation -6,98 %, Fedex -6,17 %, The Mosaic -5,78 %, CIENA -5,63 %