DAX, Gerresheimer & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Gerresheimer
|+23,73 %
|Gesundheitswesen
|🥈
|Li-FT Power
|+16,73 %
|Rohstoffe
|🥉
|Focus Minerals
|+15,22 %
|Rohstoffe
|🟥
|Bechtle
|-12,40 %
|Informationstechnologie
|🟥
|Sivers Semiconductors
|-18,47 %
|Halbleiter
|🟥
|Super Micro Computer
|-27,06 %
|Hardware
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Gerresheimer
|Gesundheitswesen
|🥈
|Antimony Resources
|Rohstoffe
|🥉
|Energiekontor
|Erneuerbare Energien
|K+S
|Chemie
|Xiaomi
|Hardware
|Super Micro Computer
|Hardware
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|227
|-
|🥈
|Almonty Industries
|146
|Rohstoffe
|🥉
|Gerresheimer
|76
|Gesundheitswesen
|VINCORION
|68
|Luftfahrt und Raumfahrt
|Newron Pharmaceuticals
|67
|Pharmaindustrie
|Silber
|60
|Rohstoffe
Platz 1
Li-FT Power
Wochenperformance: -25,43 %
Wochenperformance: -25,43 %
Platz 2
Focus Minerals
Wochenperformance: -15,17 %
Wochenperformance: -15,17 %
Platz 3
Bechtle
Wochenperformance: -23,41 %
Wochenperformance: -23,41 %
Platz 4
Sivers Semiconductors
Wochenperformance: +168,42 %
Wochenperformance: +168,42 %
Platz 5
Super Micro Computer
Wochenperformance: -29,69 %
Wochenperformance: -29,69 %
Platz 6
Platz 7
Antimony Resources
Wochenperformance: -0,04 %
Wochenperformance: -0,04 %
Platz 8
Energiekontor
Wochenperformance: -19,92 %
Wochenperformance: -19,92 %
Platz 9
K+S
Wochenperformance: -14,31 %
Wochenperformance: -14,31 %
Platz 10
Xiaomi
Wochenperformance: -1,63 %
Wochenperformance: -1,63 %
Platz 11
Super Micro Computer
Wochenperformance: -29,69 %
Wochenperformance: -29,69 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: -4,23 %
Wochenperformance: -4,23 %
Platz 13
Almonty Industries
Wochenperformance: -19,82 %
Wochenperformance: -19,82 %
Platz 14
Platz 15
VINCORION
Wochenperformance:
Wochenperformance:
Platz 16
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: -11,36 %
Wochenperformance: -11,36 %
Platz 17
Silber
Wochenperformance: -18,44 %
Wochenperformance: -18,44 %
Platz 18
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