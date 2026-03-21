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    Neue Bodentruppen im Anmarsch

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    David Woo warnt: "Der Krieg wird noch hässlich werden, bevor er endet."

    Während Washington beschwichtigt, warnt ein prominenter Makrostratege vor einer Eskalation: Der US-Ökonom David Woo sieht die USA kurz vor einem möglichen Bodeneinsatz im Iran – mit weitreichenden Folgen für Anleger.

    Für Sie zusammengefasst
    Neue Bodentruppen im Anmarsch - David Woo warnt: "Der Krieg wird noch hässlich werden, bevor er endet."
    Foto: Andrew Gombert - EPA

    Im Gespräch mit CNBC zeichnet Woo ein deutlich düsteres Bild der Lage. Trotz gegenteiliger Signale von Donald Trump hält er einen Einsatz von US-Bodentruppen innerhalb weniger Tage für wahrscheinlich. Ein amphibischer Angriff nahe Bandar Abbas sei aus seiner Sicht "wahrscheinlich die einzige Handlungsoption", um die strategisch entscheidende Straße von Hormus wieder zu öffnen. Woo zweifelt offen an den offiziellen Aussagen aus Washington: "Trump versucht, den Aktienmarkt positiv darzustellen und die Ölpreise zu senken."

    David Woo ist ein US-Ökonom und Investor, der sich vor allem durch seine Analysen globaler Makrotrends an der Schnittstelle von Wirtschaft, Politik und Geopolitik einen Namen gemacht hat. Zuvor leitete er bei Bank of America die Bereiche Zinsen, Devisen sowie Schwellenländerstrategien.

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    Besonders bekannt ist Woo für Prognosen gegen den Mainstream: Dazu zählen unter anderem seine frühe Vorhersage der RMB-Abwertung im Jahr 2015 sowie des Wahlsiegs von Donald Trump im Jahr 2016. Zudem gehörte er zu den ersten Stimmen an der Wall Street, die bereits um 2013 auf die Bedeutung von Bitcoin aufmerksam machten. Jetzt zeichnet er ein düsteres Bild für den Iran-Konflikt, mit weitreichenden Folgen für den Aktienmarkt.

    Anleger sollten auf der Hut sein

    Für Investoren sei es daher gefährlich, politische Aussagen wörtlich zu nehmen. Vielmehr gehe es der Regierung darum, Zeit und Unterstützung für eine mögliche militärische Eskalation zu gewinnen.

    Militärische Realität – Warum Luftangriffe nicht reichen

    Besonders kritisch sieht Woo die Effektivität der bisherigen Luftschläge. Trotz des Einsatzes schwerer Waffen entlang der iranischen Küste seien die Verteidigungsstellungen kaum nachhaltig geschwächt worden. Das Gelände rund um Bandar Abbas spiele dabei eine entscheidende Rolle:
    Hohe Gebirgszüge bieten ideale natürliche Schutzräume für iranische Truppen und Raketenstellungen. Sollte es den Luftstreitkräften nicht gelingen, diese Positionen kurzfristig auszuschalten, hält Woo einen Bodeneinsatz für "unausweichlich".

    Iran gibt so schnell nicht klein bei

    Zugleich verweist Woo auf die anhaltende Schlagkraft Irans. Nach einer Rede von Benjamin Netanjahu habe Teheran erneut Raketen auf Israel abgefeuert – ein klares Zeichen, dass die militärischen Kapazitäten weiterhin intakt sind. Ein Zeichen, dass der Krieg noch länger als gedacht dauern könnte.

    Marktfolgen – Öl, Zinsen und Druck auf KI-Aktien

    Für die Finanzmärkte ergibt sich daraus ein klares Bild: steigende Unsicherheit und struktureller Inflationsdruck. Woo selbst ist gegen den Technologiesektor positioniert und setzt auf fallende Kurse im Nasdaq Composite. Seine Begründung: "KI ist sehr energieintensiv. Bei den aktuellen Energiepreisen wird es für viele Unternehmen schwieriger, ihre Investitionsziele zu erreichen."

    Steigende Ölpreise könnten damit zum doppelten Belastungsfaktor werden – sie treiben Kosten und zwingen Unternehmen gleichzeitig, ihre Investitionspläne zu überdenken.

    Inflation geht allerdings runter

    Interessanterweise argumentiert Woo jedoch, dass höhere Energiepreise die Kerninflation dämpfen könnten, da Konsumenten nach Abzug der Benzinkosten weniger Geld für andere Ausgaben zur Verfügung haben.

    USA verlegen weitere Truppen

    Die Entwicklungen vor Ort scheinen Woos Einschätzung zu stützen. Laut einem Bericht des Wall Street Journal entsenden die USA weitere Streitkräfte in die Region. Konkret umfasst der Einsatz rund 2.200 bis 2.500 Marinesoldaten, darunter Einheiten der USS Boxer-Bereitschaftsgruppe sowie der 11. Marineexpeditionseinheit. Diese werden dem Zuständigkeitsbereich des US Central Command unterstellt, das die Operationen im Nahen Osten koordiniert.

    Es ist bereits die zweite größere Truppenverlegung innerhalb weniger Tage – ein klares Signal für eine zunehmende militärische Aufrüstung, auch wenn Präsident Trump öffentlich weiterhin Zurückhaltung signalisiert.

    Mein Tipp: Anleger sollten vorsichtiger werden

    Die Diskrepanz zwischen politischer Rhetorik und militärischer Realität wächst. Während Washington beschwichtigt, sprechen Truppenbewegungen und strategische Überlegungen eine andere Sprache.

    Für Anleger bedeutet das: Die Risiken einer Eskalation sind real und könnten Märkte, Energiepreise und insbesondere den Tech-Sektor stärker treffen als bislang eingepreist.

    Oder, wie es David Woo formuliert: "Der Krieg wird noch hässlich werden, bevor er endet."

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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