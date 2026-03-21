Neue Bodentruppen im Anmarsch
David Woo warnt: "Der Krieg wird noch hässlich werden, bevor er endet."
Während Washington beschwichtigt, warnt ein prominenter Makrostratege vor einer Eskalation: Der US-Ökonom David Woo sieht die USA kurz vor einem möglichen Bodeneinsatz im Iran – mit weitreichenden Folgen für Anleger.
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Im Gespräch mit CNBC zeichnet Woo ein deutlich düsteres Bild der Lage. Trotz gegenteiliger Signale von Donald Trump hält er einen Einsatz von US-Bodentruppen innerhalb weniger Tage für wahrscheinlich. Ein amphibischer Angriff nahe Bandar Abbas sei aus seiner Sicht "wahrscheinlich die einzige Handlungsoption", um die strategisch entscheidende Straße von Hormus wieder zu öffnen. Woo zweifelt offen an den offiziellen Aussagen aus Washington: "Trump versucht, den Aktienmarkt positiv darzustellen und die Ölpreise zu senken."
David Woo ist ein US-Ökonom und Investor, der sich vor allem durch seine Analysen globaler Makrotrends an der Schnittstelle von Wirtschaft, Politik und Geopolitik einen Namen gemacht hat. Zuvor leitete er bei Bank of America die Bereiche Zinsen, Devisen sowie Schwellenländerstrategien.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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