Deutschland wird zum Bittsteller bei China

Läuft der Westen Gefahr, die chinesische Machtstrategie völlig zu unterschätzen? Das diskutieren wir gemeinsam mit dem Journalisten und China-Experten Felix Lee in der neuen Folge von "Börse, Baby!". Lee gibt exklusive Einblicke in die Denkweise Pekings: Weg von westlicher Moral, hin zu eiskaltem Pragmatismus und der Strategie des "Einkreisens".

China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner, doch das Verhältnis wandelt sich drastisch. Vom einstigen Technologieführer droht die deutsche Wirtschaft zum Bittsteller zu werden – aber wie konnte es dazu kommen?

Wir werfen einen Blick auf die brenzligen Brennpunkte Taiwan und Iran sowie das Schicksal der deutschen Automobilindustrie, die den Anschluss an die chinesische Elektro-Dominanz zu verlieren droht.

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Im zweiten Teil unseres China-Dreiteilers am nächsten Samstag schauen wir uns an, ob China auch Innovation kann oder nur kopiert. Bleibt dran und hört rein!

Wie konnte es dazu kommen, dass sich das Verhältnis Deutschlands zu China so gewandelt hat, und wie geht es weiter? Jetzt in die neue Folge "Börse, Baby!" reinhören, zum Beispiel auf: