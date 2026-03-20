Daldrup und Söhne: Konsolidierung als neue Chance

Die Trendlinien, denen die Aktie folgt, sind damit immer steiler geworden. Der zur Jahrtausendwende etablierte Trend wurde im Jahresverlauf 2025 von einem Trendkanal mit einer höheren Steigerung abgelöst und dieser wurde in den letzten Monaten dann sogar noch nach oben verlassen.

In den letzten zehn Jahren endeten Zwischenrallys bei der Aktie von Daldrup & Söhne zwei Mal in etwa bei 15 Euro, daher stellte diese Marke einen mächtigen Widerstand dar. Und deshalb war es auch ein sehr positives Signal, als diese Hürde im letzten Herbst endlich überwunden werden konnte.

Allerdings war die Aktie am Ende dann überkauft und reif für eine Korrektur. Diese hat sich bislang in zwei Schüben vollzogen, wobei der erste Rebound noch mal zurück zum Hoch geführt hat, was letztlich in der Ausbildung eines Doppel-Top resultierte.

Der jüngste Rückgang hat zunächst bis zur 38-Tage-Linie geführt, die aber nicht zu halten scheint. Damit droht eine Ausweitung der Konsolidierung, vielleicht sogar bis zur 200-Tage-Linie und ersten markanten Unterstützungen, die aber erst unter 20 Euro kommen.

Ob dieses Konsolidierungspotenzial ausgereizt wird, ist aber offen. Einerseits ist die Aktie bereits tendenziell überverkauft, was einen baldigen Rebound wahrscheinlicher macht. Und andererseits sind positive operative News – etwa weitere Großaufträge – denkbar, die der Aktie neue kräftige Impulse geben könnten. Da die Wachstumsstory von Daldrup & Söhne weiter intakt ist, kann die Konsolidierung für einen sukzessiven Positionsaufbau genutzt werden, wobei sich Anleger bewusst sein sollten, dass das gehobene Bewertungsniveau nach der Rally der letzten anderthalb Jahre auch ein größeres Korrekturrisiko im Fall von Enttäuschungen birgt.

(aktien-globlal.de, erstellt 20.03.26, 16:23 Uhr, veröffentlicht 20.03.26, 16:35 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

Die Daldrup & Soehne Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,26 % und einem Kurs von 23,00EUR auf Tradegate (20. März 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.