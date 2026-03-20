Aktien mit extremer Performance im DAX am 20.03.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.03.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Siemens
Tagesperformance: -4,25 %
Platz 1
Performance 1M: -15,31 %
SAP
Tagesperformance: -4,06 %
Platz 2
Performance 1M: -11,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
wallstreetONLINE-Forum: SAP-Sentiment gemischt. In den letzten 14 Tagen volatiler Abwärtsdruck; Kurs ca. 153 €, Unterstützung 137–138 €, 120–130 € als mögliche Tiefs in der nächsten Woche. Widerstand 170–178 €, Turnaround über 178 €. Fundamentale Impulse durch KI-Transformation und Gebührenmodell; einige Teilnehmer setzen auf Longs (4x Long). Stabilisierung über 170 € würde positives Sentiment stärken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -3,93 %
Platz 3
Performance 1M: -23,37 %
E.ON
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 4
Performance 1M: +3,26 %
Zalando
Tagesperformance: -3,51 %
Platz 5
Performance 1M: +8,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
WallstreetONLINE-Forum: Gemischter Sentiment zu Zalando. Positiv: Rückkäufe stark reguliert; ARK plant weitere Käufe (noch ca. 292 Mio offen). KI-/Logistik-Investitionen könnten Gewinn treiben. Skeptisch: KI-Hype ohne klare Strategie; Steuer-/Kosten-Diskussionen. Kursziele: ca. 23 EUR als Einstieg, 33–35 EUR als mögliches Aufwärtsziel. 14 Tage Kursentwicklung wird unterschiedlich eingeschätzt.
GEA Group
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 6
Performance 1M: -4,80 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -3,42 %
Platz 7
Performance 1M: -10,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein überwiegend technischer- und fundamentaler Fokus: Kursziele um 1499 und 13xx, Unterstützung bei 1000; Bewertung als hoch; positive Impulse durch MATS MK2-Upgrade, Skyranger-Drohnenabwehr, OCCAR-Verträge sowie Exporterleichterungen und EU-SAFE-Förderung. Die 14-Tage-Kursveränderung wird nicht konkret genannt.
RWE
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 8
Performance 1M: +12,27 %
Merck
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 9
Performance 1M: -15,50 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 10
Performance 1M: -10,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
WallstreetONLINE-Forum: Siemens Energy bleibt gemischt und volatil. Negativtreiber: geopolitische Unsicherheit – Iran-Krieg – belastet den Kurs (Beitrag 6). Positiv: Rekordaufträge und KI‑Boom unterstützen die Kursentwicklung (Beitrag 8); eine Prognose sieht Ende 2026 ca. 200 € (Beitrag 9). Wasserstoff-/Mobility-Bezüge könnten künftig Impulse liefern (Beitrag 12/14).
DHL Group
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 11
Performance 1M: -11,80 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 12
Performance 1M: -19,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Anleger-Sentiment zu Deutsche Bank. Kritik an Boni/Management im Umfeld von CoBank/Commerzbank-Übernahmen; Kursentwicklung wird heftig diskutiert (Kursrücksetzer). Einige sehen fundamentale Stärke (Kernkapitalquote), andere warnen vor Private-Credit-Risiken, die den Kurs drücken. 14-Tage-Veränderung: Angabe fehlt.
BMW
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 13
Performance 1M: -16,22 %
Airbus
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 14
Performance 1M: -14,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Airbus
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Airbus ist überwiegend negativ. Mehrere Beiträge erwarten weitere Kursverluste (Ziele 140–160 EUR; 5–10% Abwärts in der kommenden Woche; ca. 20% Verlust in einem Monat). Kritik an P&W-Abhängigkeit; Forderung nach RR/GE-Lieferantenwechsel; Nachkäufe um 155 EUR werden diskutiert. CFO: Lieferkette hat sich verbessert, bleibt aber durch einen Lieferanten fragil.
Vonovia
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 15
Performance 1M: -22,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Vonovia-Sentiment. Fundamentales: NAV-Unterbewertung (ca. 52% unter NAV); Schulden ca. 40 Mrd €, Zins ca. 2%, geplant Reduktion via Verkäufe/Anleihe-Rückkäufe. Kursziele: >30 €, teils 37 €. Leerverkäufe werden diskutiert. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht numerisch genannt; Sentiment hängt von Zins- und Geopolitik ab.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Vonovia eingestellt.
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 16
Performance 1M: -2,84 %
Scout24
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 17
Performance 1M: -7,49 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 18
Performance 1M: -17,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
Gemischtes VW-Vz-Sentiment laut wallstreetONLINE-Beiträgen: Beitrag 1 nennt Buy mit Kursziel 151 €, gestützt durch Realismus beim Margenziel 2030 trotz Protektionismus und langsamer E‑Autoverbreitung. Andere Posts spekulieren auf deutlich niedrigere Kurse (30–70 €) oder diskutieren eine chinesische Übernahme bzw. Umbau-Hürden. Insgesamt überwiegend skeptisch, einzelne Stimmen bleiben optimistisch. Die 14‑Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht eindeutig genannt.
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 19
Performance 1M: -18,45 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 56,30%
|PUT: 43,70%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 12,60 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
