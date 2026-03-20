Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 20.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.03.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Bechtle
Tagesperformance: -14,45 %
Platz 1
Performance 1M: -24,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bechtle
Bechtle-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum gemischt: Käufer/Positionsaufbau um 25–27 €, z. B. Käufe bei 25,00 €, Ausführung 24,82 €, Zweitposition 30,54 €. Einige verweisen auf ca. 44% Verlust in 2 Monaten und rechnen mit weiterem Druck; Kursziel 25 €. Jahresfinanzbericht im Fokus. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht angegeben.
Ottobock
Tagesperformance: -10,95 %
Platz 2
Performance 1M: -20,33 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +6,68 %
Platz 3
Performance 1M: +21,23 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -6,03 %
Platz 4
Performance 1M: +3,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Im wallstreetONLINE-Forum zu Siltronic AG zeigen sich Anleger gemischt: Fundamentale Aussichten (KI‑Wafer-Nachfrage, 300‑mm‑Segment) stimmen, doch der Markt bleibt anspruchsvoll. Kursziele reichen von 70€ (Jefferies) bis 83€ (Metzler; ca. +43%). Breakout über 60€ wird diskutiert; 70€-Ziel als unrealistisch, Short-Squeeze bis 100€ möglich. Kurs aktuell ca. 52,55€–60€. 14-Tage-Veränderung wird nicht eindeutig genannt.
HENSOLDT
Tagesperformance: -4,61 %
Platz 5
Performance 1M: -4,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
WallstreetONLINE: Sachliches Sentiment zu Hensoldt derzeit gemischt und volatil; gestriger Kursrückschlag, Beeinflussung durch Großinvestoren (z. B. BlackRock) sichtbar. Fundamentale Perspektiven positiv: steigende Nachfrage im Air‑Defense, Langzeitlieferverträge, Produktionsausweitung und Partnerschaften. Bewertung konservativ gegenüber Rheinmetall; Langfrist-Potenzial vorhanden, Unsicherheit bleibt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
CANCOM SE
Tagesperformance: -4,20 %
Platz 6
Performance 1M: -15,25 %
SAP
Tagesperformance: -4,06 %
Platz 7
Performance 1M: -11,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
United Internet
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 8
Performance 1M: -1,44 %
ATOSS Software
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 9
Performance 1M: -1,00 %
IONOS Group
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 10
Performance 1M: +0,63 %
Jenoptik
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 11
Performance 1M: -6,27 %
TeamViewer
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 12
Performance 1M: -6,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
wallstreetONLINE-Forum: Der Anleger-Sentiment zu TeamViewer ist überwiegend vorsichtig bis negativ. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist stark rückläufig (ca. -40%, von ca. 7–8 € auf rund 4 €). Prognosekürzungen, hohe Verschuldung und KI-Disruption belasten den Kurs; Rückkäufe vermutlich erst 2027. Einige setzen auf Buy-the-Dip, doch die Fundamentals bleiben schwach.
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 13
Performance 1M: -8,24 %
1&1
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 14
Performance 1M: -1,16 %
