DZ BANK stuft ENI auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eni von 26 auf 27,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie überzeugt von einem Strategie-Update des Ölkonzerns. Er verwies dabei auch auf attraktive Ausschu?ttungen. Eni sei außerdem eingroßer Profiteur der deutlich gestiegenen Öl- und Gaspreise im Zuge des Iran-Krieges./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 15:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 23,56EUR auf Tradegate (20. März 2026, 16:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Werner Eisenmann

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

