Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 20.03.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.03.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Hermes International
Tagesperformance: -4,74 %
Platz 1
Performance 1M: -18,17 %
SAFRAN
Tagesperformance: -4,61 %
Platz 2
Performance 1M: -18,06 %
Siemens
Tagesperformance: -4,33 %
Platz 3
Performance 1M: -15,45 %
UniCredit
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 4
Performance 1M: -18,85 %
SAP
Tagesperformance: -3,90 %
Platz 5
Performance 1M: -11,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes SAP-Sentiment: Kurzfristige Unterstützung bei 137–138 €, Tiefs 120–130 € möglich; Reboundziel 170 €, einige rechnen mit Ende der Seitwärtsbewegung bei ca. 178 €, andere schließen 200–300 € aus. Technisch: Wochenkanal und überverkaufte Slow-Stochastik deuten auf Turnaround bei >178 €. Fundament: KI-Transformation und Cloud-Wachstum positiv, Kursvolatilität bleibt hoch.
Enel
Tagesperformance: -3,69 %
Platz 6
Performance 1M: +5,22 %
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: -3,22 %
Platz 7
Performance 1M: -9,87 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 8
Performance 1M: -13,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein überwiegend technischer- und fundamentaler Fokus: Kursziele um 1499 und 13xx, Unterstützung bei 1000; Bewertung als hoch; positive Impulse durch MATS MK2-Upgrade, Skyranger-Drohnenabwehr, OCCAR-Verträge sowie Exporterleichterungen und EU-SAFE-Förderung. Die 14-Tage-Kursveränderung wird nicht konkret genannt.
Nordea Bank Abp
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 9
Performance 1M: -4,90 %
ASML Holding
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 10
Performance 1M: -4,96 %
DHL Group
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 11
Performance 1M: -11,80 %
Schneider Electric
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 12
Performance 1M: -5,40 %
Iberdrola
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 13
Performance 1M: +0,06 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 14
Performance 1M: -16,54 %
Vinci
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 15
Performance 1M: -11,09 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 16
Performance 1M: -19,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Anleger-Sentiment zu Deutsche Bank. Kritik an Boni/Management im Umfeld von CoBank/Commerzbank-Übernahmen; Kursentwicklung wird heftig diskutiert (Kursrücksetzer). Einige sehen fundamentale Stärke (Kernkapitalquote), andere warnen vor Private-Credit-Risiken, die den Kurs drücken. 14-Tage-Veränderung: Angabe fehlt.
ING Group
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 17
Performance 1M: -9,15 %
BMW
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 18
Performance 1M: -16,28 %
Airbus
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 19
Performance 1M: -14,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Airbus
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Airbus ist überwiegend negativ. Mehrere Beiträge erwarten weitere Kursverluste (Ziele 140–160 EUR; 5–10% Abwärts in der kommenden Woche; ca. 20% Verlust in einem Monat). Kritik an P&W-Abhängigkeit; Forderung nach RR/GE-Lieferantenwechsel; Nachkäufe um 155 EUR werden diskutiert. CFO: Lieferkette hat sich verbessert, bleibt aber durch einen Lieferanten fragil.
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 20
Performance 1M: -11,22 %
